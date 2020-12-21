طريقة عمل نوجة بالمكسرات

تتمتع حلوى النوجة بالمكسرات بشعبية كبيرة بين مختلف الفئات العمرية، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة سهلة وعملية لتحضيرها في المنزل، لضمان جودة الحلوى.

وقدمت الشيف نرمين هنو، خطوات إعداد النوجة في المنزل، خلال برنامجها «زي السكر»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير نوجة بالمكسرات

- عسل.

- لوز ومكسرات.

- بشر برتقال.

- ربع كوب من السكر.

- سمسم محمص.

- ورق زبدة.

طريقة تحضير نوجة بالمكسرات

1- في البداية يجب خلط العسل مع السكر داخل وعاء عميق على النار.

2- ترك الخليط حتى يذوب تماما، ويصبح متجانسا.

3- إضافة السمسم واللوز والمكسرات إلى الخليط مع التقليب على النار.

4- إحضار صينية وتغطيتها بورق الزبدة.

5- فرد الخليط فوق ورق الزبدة وتترك حتى تصبح دافئة ثم تقطع.