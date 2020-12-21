الامارات | علماء يبتكرون «أطلس مراحل النمو»

شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يبتكرون «أطلس مراحل النمو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر فريق من الباحثين في جامعتي نيويورك أبوظبي ونيويورك «أطلس مراحل النمو»، الذي يختص بالتعبير الجيني في الخلايا العصبية من خلال الاعتماد على التسلسل الجيني والتعلم الآلي، وذلك لتصنيف أكثر من 250 ألف خلية عصبية في أدمغة ذباب الفاكهة.

ومن أجل فهم تنوع خلايا الدماغ، درس الباحثون ذباب الفاكهة لفترة طويلة، التي يمكن استخدام أدمغتها لتكون نموذجاً علمياً، وحددوا ما يقرب من 60 ألف خلية و200 نوع من الخلايا العصبية التي تشكل الفصوص البصرية لذباب الفاكهة، وهي مناطق في الدماغ تعالج المعلومات المرئية. وتشير الدراسة التي نشرها الفريق في «نيتشر» - الدورية العالمية الرائدة في مجالات العلوم متعددة التخصصات - إلى أن الخلايا العصبية تظهر معظم التنوع الجزيئي أثناء مرحلة النمو. وابتكر الباحثون «أطلسهم» من خلال الاستفادة من أحد أشكال التقنية التي اخترعت أخيراً، المعروفة باسم تسلسل «mRNA» أحادي الخلية، والتي سمحت لهم بالتقاط تسلسل «mRNA» من أكثر من 250 ألف خلية مفردة. وخلال تطوير «أطلس مراحل النمو»، توصل الباحثون إلى اكتشافات عدة، إذ وجدوا نوعاً جديداً من الخلايا العصبية في ذباب الفاكهة الذي يوجد فقط على سطح الفص البصري أثناء النمو، ولكن يُزال من خلال موت الخلية المبرمج قبل أن يفقس الذباب مباشرة.

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