الامارات | جزيرة ياس: 35 جائزةً وتكريماً خلال عام 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة ياس: 35 جائزةً وتكريماً خلال عام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت جزيرة ياس أبوظبي عام 2020 بنجاح باهر، حيث حازت المدن الترفيهية ومناطق الجذب السياحية ومشروعات البنية التحتية إلى جانب المشروعات التطويرية في الجزيرة على 35 جائزة وتكريم.

وكانت جزيرة ياس أبوظبي قد اُختيرت، ومرافقها الترفيهية، ضمن قائمة المرشحين للفوز بجوائز السفر العالمية لعام 2020، حيث حصلت جزيرة ياس على جائزة «مشروع التطوير السياحي الرائد في الشرق الأوسط لعام 2020»، تقديراً لمشروعاتها المتميزة في مجال المدن والمرافق الترفيهية والمشروعات التطويرية.

وحازت مدينة «عالم فيراري أبوظبي»، التي تضم الأفعوانية الأسرع في العالم، جائزة «أفضل مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط 2020»، وتوجت بلقب «أفضل مدينة ترفيهية في العالم لعام 2020» ضمن جوائز السفر العالمية، كما حازت جائزة «أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية» في مبادرة التعافي السريع من مجلس الترفيه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينالاك)، بالإضافة إلى حصولها على جائزة «اختيار المسافرين» من موقع «تريب أدفايزر».

وحصلت ياس ووتر وورلد أبوظبي، مدينة الألعاب المائية ذات التصميم الإماراتي، على جائزة «أفضل حديقة مائية في العالم» للعام الثالث على التوالي، بالإضافة إلى حصولها على جائزة «أفضل حديقة مائية في الشرق الأوسط» لعام 2020 من قبل جوائز السفر العالمية.

وفي عام 2020، حصلت عالم وارنر براذرز أبوظبي، أكبر مدينة ترفيهية مغلقة في العالم، على ثماني جوائز. كما حصدت المدينة الترفيهية جائزة أفضل مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط وحازت جائزة «الحدث الترفيهي المفضل في الذكرى الـ80 لظهور شخصية باتمان».

وحطم ياس مول رقماً قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر صنع زجاجة عملاقة بفن الرمل، إذ تولى فريق من الفنانين المحترفين تصميم هذا العمل، الذي احتفى باليوم الوطني لدولة الإمارات.

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