الامارات | زيت الأزولين.. مثالي للبشرة الحسّاسة

شكرا لقرائتكم خبر عن زيت الأزولين.. مثالي للبشرة الحسّاسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «فرويندين» المعنية بالصحة والجمال، أن زيت الأزولين (Azulene oil) يعد ينبوع الجمال للبشرة الحساسة بصفة خاصة، إذ إنه يعمل على تهدئتها وترطيبها.

وأوضحت المجلة أن زيت الأزولين ذا اللون الأزرق والمستخلص من زهور البابونغ، يمتاز بأنه غني بمضادات الأكسدة، ويمتاز بتأثير مثبط للالتهابات، ومن ثم فهو يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة الاحمرار والحكة والتهيج.

كما يعد زيت الأزولين مثالياً لترطيب البشرة الجافة والحسّاسة، في حين أنه يعد غير مناسب للبشرة الدهنية، لأنه يتسبب في انسداد المسام.

ويتوافر زيت الأزولين في صورة زيت أو كريم للوجه أو ماسك مرطب.

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