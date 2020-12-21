الامارات | 2020 تتجه لتصدّر أكثر السنوات حرّاً في تاريخ فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن 2020 تتجه لتصدّر أكثر السنوات حرّاً في تاريخ فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه 2020 لأن تكون أكثر السنوات حراً في تاريخ السجلات المناخية بفرنسا، في تأكيد للمنحى المتواصل بفعل التغير المناخي، وفق بيانات أولية نشرتها هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية. وذكرت هذه الهيئة العامة في بيان: «مع معدل سنوي لدرجات الحرارة في البلاد يناهز 14 درجة مئوية، أي أكثر من المستوى الطبيعي بنحو 1.5 درجة مئوية، يتجه عام 2020 إلى أن يتصدر تصنيف أكثر السنوات حراً في فرنسا للفترة بين عامَي 1900 و2020»، أي منذ بدء تسجيل درجات الحرارة.

وفي حال لم يسجل ما تبقى من شهر ديسمبر معدل حرارة منخفضاً بصورة استثنائية، ستتصدر سنة 2020 التصنيف متقدمة على 2018 (13.9 درجة في المعدل).

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