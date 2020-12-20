فوائد مذهلة.. هذا ما يحدث لجسمك عند صعود السلم يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يفضل الكثيرون استخدام الأسانسير بدلا من السلم في الصعود إلى المنازل أو أماكن العمل، للتقليل من الإجهاد، لكن هناك العديد من الأشخاص يتخذون صعود السلم يوميا بمثابة رياضة بسيطة صحية، لتعزيز اللياقة البدنية للجسم وإنقاص الوزن، التقليل من خطر الإصابة بالأمراض.

ونوضح لكم تأثير صعود السلم على جسم الإنسان في حال استخدامه يوميا، وفقا لما ذكره موقع "truweight".

- يساعد بشكل مستمر على جعل عضلات الساقين في حالة نشاط مستمر.

- صعود 400 من درجات السلم له نفس تأثير الجري لمدة 15 دقيقة.

- يساهم في حرق المزيد من السعرات الحرارية في الدقيقة، وبالتالي إنقاص الوزن مقارنة بالأنشطة الرياضية الأخري.

- هناك علاقة كبيرة بين صعود السلالم وزيادة كثافة العظام عند النساء بعد سن اليأس.

- يمكن أن يؤدي إلى تحسين كمية الكوليسترول في الدم، والتقليل من ارتفاع ضغط الدم.

- التقليل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ومرض السكري وبعض أنواع من أمراض السرطان.

- يساعد فى الحماية من انسداد الشرايين.

- التقليل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل: السكرى وأمراض القلب والسرطان.

- يزيد من ضربات القلب، ما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم.

- يفرز الجسم أثناء الصعود أجسامنا هرمون" الإندورفين"، وهو الهرمون المسئول عن الشعور بالسعادة مما يقلل من الشعور بالتوتر.

- يحسن من صحة القلب لما له من دور فى الحماية من الإصابة بالأمراض القلبية.

- يساهم فى تقوية الجهاز المناعي، وعضلات الجسم والمفاصل، وبالتالى التقليل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

- يساعد على اتساع الرئتين ما يزيد التنفس بعمق أكثر.