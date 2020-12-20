حصاد 2020: شاهد أبرز ملكات الجمال الفائزين في "عام كورونا".. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يُقام كل عام احتفالية تتويج الفائزين بلقب ملكات الجمال على مستوى العالم، وتشارك في هذه المسابقة العديد من الإناث والفتيات.

وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا، غير إن احتفاليات ملكات الجمال أقيمت وسط الإجراءات الاحترازية، وفي التقرير نستعرض لكم أبرز ملكات الجمال الفائزين في العالم لـ"عام كورونا" 2020.

ملكة جمال مصر:

نجحت نسمة عطا الله في اقتناص لقب ملكة جمال مصر لعام 2020، متفوقة على 350 فتاة تقدمت للمنافسة، وتمت تصفيتهم خلال مراحل المسابقة المختلفة التي أقيمت في ظل اجراءات وقائية استثنائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وتهتم نسمة بالسياحة والترويج لها وهو ما يظهر عبر صفحتها على "إنستجرام"، وتنوي استخدام لقب ملكة جمال مصر للتركيز على القضايا المهمة التي تخدم بلادها، وسوف تعمل على الفور للفت الأنظار وحل هذه القضايا، كما صرحت بعد فوزها بالجائزة.

ارتدت نسمة أثناء فوزها بلقب ملكة جمال مصر فستانا طويلا باللون الأبيض، بقصة الكب، بدون أكمام، بقصة منفوشة من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها تاج كبير الحجم، وإرتدت إكسسوارت مكونة من كوليه وحلق وأسورة، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

ملكة جمال روسيا:

فازت الروسية كسينيا فيبيتسكايا، بمسابقة ملكة جمال "سيدات الكون 2020" في مسابقة شاركت فيها سيدات من كافة دول العالم، وتبلغ كسينيا من العمر 43 عاما وهي أم لأربعة أطفال.

وارتدت كسينيا أثناء فوزها بلقب ملكة جمال الكون فستانا باللون الفضي من أعلى، والكافيه من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسورات مكونة من كوليه وحلق، ونسف مع إطلالتها تاج، وتركت شعرها منسدلا.

ملكة جمال لبنان:

فازت مايا رعيدي، وهي خريجة كلية الصيدلة، بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2020، وارتدت مايا أثناء فوزها بهذا اللقب فستانا باللون البيبي بلو، بقصة الكب، بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

ملكة جمال ألمانيا:

حصلت المتسابقة ليوني فون هازه البالغة من العمر 35 عاما والأم لطفلة على لقب "ميس جيرماني" وتعتبر بذلك أكبر ملكة جمال في ألمانيا، وارتدت أثناء فوزها بدلة باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وتاج باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا.

ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية:

توجت آسيا برانش بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2020، وهي أول فائزة على الإطلاق من ولاية ميسيسيبي، كما أنها أول فائزة من أصول أفريقية في المسابقة، ارتدت آسيا فستانا باللون الأسود، بقصة الكب، بدون أكمام، ويتميز الفستان بفتحة عند الساق، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

ملكة جمال إنتركونتيننتال نيوزيلندا:

فازت أرييل كيل، البالغة من العمر 26 عاما ، وولدت في مدينة دافاو بالفلبين بلقب ملكة جمال إنتركونتيننتال نيوزيلندا، وارتدت أرييل أثناء فوزها بهذا اللقب فستانا باللون الذهبي، بقصة الكب، بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وأختارت أن تترك شعرها منسدلا.

ملكة جمال فرنسا:

توجت كليمانس بوتينو بلقب ملكة جمال فرنسا لعام 2020، وهي طالبة ماجستير في تاريخ الفن في جامعة سوربون في باريس، وارتدت فستانا باللون الأبيض، مزود بأكمام شفافة، ومزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.