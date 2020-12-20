صور.. جورجينا طواف تستعد للاحتفال برأس السنة بفستان قصير: فين البنطلون؟

لايف ستايل

بأزياء شتوية فاتحة اللون، أطلت الفنانة جورجينا طواف خلال الاستعداد للاحتفال بأعياد الكريسماس، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت جورجينا، بفستان قصير باللون الوردي الفاتح، مع سترة بيضاء طويلة، و«بوت» طويل باللون الأبيض، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية ومكياج بسيط، خلال تواجدها في أحد الشوارع المزينة بدمى وإكسسوارات الاحتفال بالكريسماس.

وعلقت على صورتها، قائلة باللغة الإنجليزية: «متبقى 5 أيام على الاحتفال بالكريسماس».

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت 4 آلاف تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: «جميلة ومتألقة كالعادة»، و«زي القمر»، و«فين البنطلون؟.. اللبس ناقص يا فنانة».

معلومات عن الفنانة جورجينا طواف

جورجينا طواف هى فنانة شابة، لفتت الأنظار بأزيائها الجريئة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، فضلا عن أزيائها الجريئة في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42.

درست رقص الباليه خلال فترة العشرينات، وشاركت في مسلسل «الزوجة 18»، الذي يعد أولى تجاربها التمثيلية، والتي بدأت بعدها بالمشاركة في عدة أعمال فنية، حيث جسدت شخصية «أماني» في مسلسل «حواديت الشانزلزيه»، وشاركت في مسلسل «خيانة عهد» أمام النجمة يسرا في رمضان الماضي

ويتابعها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أكثر من 460 ألف حساب.

من بين إطلالاتها الجريئة، ارتداؤها ملابس «استوميك» باللون الرمادي، والتي تميزت بأنها مفتوح بمنطقة الصدر، بالإضافة إلى «جيبة بيضاء» طويلة بفتحة من الأمام، ما تسبب في وصفها بأنها اجرأ إطلالة في مهرجان الجونة السينمائي.

وخلال فعاليات «القاهرة السينمائي»، أطلت بفستان «وان شولدرز»، فضي لامع، الذي تميز بأنه مكشوف البطن، وبفتحة جانبية طويلة، مع اختيارها مكياج سموكي.