رضوى الشربيني تهنئ صغيرتها بعيد ميلادها: غلباوية بترد الكلمة بعشرة (صور)

علاقات و مجتمع

هنأت الإعلامية رضوى الشربيني، ابنتها «تمارا» بعيد ميلادها، الذي تحتفل به اليوم، ونشرت مجموعة من الصور تجمعهما عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلقت «رضوى» على الصور التي نشرتها، وظهرت من خلالها وهي تقبل ابنتها في فمها: «رغم إنها أشقى حاجة في العالم لكن حضنها وحنيتها عليا ودمها الخفيف ملهمش وصف.. غلباوية وبترد الكلمة بعشرة لكن دائمًا بقول حياتى من غيرها مكنش هيبقى ليها طعم و لا معنى.. زي النهاردة اتولدت وش السعد و الخير كله عليه».

وتابعت في رسالتها لطفلتها: «آخر العنقود البلطجية اللي محدش بيقدر عليها ولا حتى أنا.. يارب يخليكى ليا إنتي وأختك وأعيش وأشوفكم زى ما أنتم عايزين».

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصور قائلين: «بحبك يا رضوى.. بس الصورة دي هتجيلك عليها انتقادات كتير، مش عاوزة عريس للقمر دي؟ أنا موجود»، «ربنا يسعدك بيهم على طول».

رضوى الشربيني تهنئابنتها الكبرى بعيد ميلادها

وقبل أيام كانت رضوى هنأت ابنتها الكبرى «تيا»، بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، مجموعة من الصورة تجمعها بابنتها، وعلقت عليها قائلة: «إلى من منحتني حياة جديدة.. إلى من منحتني الأمومة.. إلى صديقتي الأولى والمفضلة، كل سنة وإنتي بنتي اللي بتكبر قدامي وأنا فخورة بيها وبأخلاقها وشطارتها وأدبها».

وتابعت: «كل سنة وأنتي حبيبتي وبنتي وأختي وصحبتي يا حتة مني، ويا رب يقدرني إني أكون أم جديرة بيكي أنتي وأختك».

وتفاعل متابعو الإعلامية رضوى الشربيني، في التعليق على الصور مع ابنتها، علق الكثيرون على الصورة معجبين بملامح الإعلامية رضوى الشربيني: "فين الأم فيهم؟"، "قمر أوي طالعة لأمها"، "زي القمر زي مامتها".