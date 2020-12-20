زوجة محمد زيدان «باربي المصرية» بفستان جريء في أحدث ظهور معه «صور»

لايف ستايل

لفتت «ميناس» زوجة لاعب كرة القدم السابق محمد زيدان، الأنظار بإطلالتها، في أحد ث ظهور لها مع خلال زوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خلال وجودهما في إحدى الحفلات.

وأطلت «ميناس»، التي أطلق عليها العديد من متابعيها لقب «باربي المصرية»، بفستان طويل بدون أكمام يظهر الوشم على يدها، والذي تميز بأنه غير منقوش وضيق، مع اعتمادها على تسريحة شعر إنسيابية ومكياج بسيط، خلال احتضان زوجها المطل ببدلة موردن سوداء اللون، وسلسلة طويلة حول العنق.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: «ملكة جمال وباربي في نفسك»، و«زي القمر»، و«جميلة ومتألقة وزي القمر».

وسبق أن خطفت زوجة لاعب محمد زيدان، الأنظار بأزيائها، خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ4، بسبب ملامحها الأجنبية وشعرها الأشقر الفاتح وإطلالتها الجريئة.

وتعد ميناس الزوجة الثانية في حياة محمد زيدان بعد انفصاله عن زوجته الدنماركية شتينا، حيث تزوجها قبل خطبته للفنانة مي عز الدين، ثم انفصل عنها بعد أن أنجب منها طفلا، وخطب مي عز الدين، إلا أنه عاد إليها مرة أخرى.

تظهر «باربي المصرية» بصحبة زوجها زيدان في العديد من الفعاليات والمناسبات، من بينها تواجدها في حفل زفاف شقيقته.

ويحب لاعب كرة القدم نشر صور لهما معا عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».