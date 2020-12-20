الفيروس يواصل التحور.. ما الفارق بين سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يواصل فيروس كورونا المستجد، تحوره على مستوى العالم بعد ظهور أكثر من سلالة لكوفيد-19، آخرها في بريطانيا.

وتنتشر سلالة جديدة من كوفيد-19، حاليًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، تم التعرف عليها لأول مرة في الأسبوع الماضي خلال المراقبة الروتينية من قبل هيئة الصحة العامة في إنجلترا.

وفقا لصحيفة " express" البريطانية، تنتشر السلالة الجديدة بأسرع ما يمكن عبر جنوب شرق إنجلترا، حيث تم وضع لندن وكينت وأجزاء أخرى من الجنوب الشرقي في إغلاق جديد يبدأ في 20 ديسمبر.

السلالة البريطانية

وصرحت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، أنه حتى 13 ديسمبر، تم تحديد 1108 حالة مع هذه السلالة الجديدة، في الغالب في جنوب وشرق إنجلترا، تم تسميتها، سلالة VUI-202012/01 .

معدية بنسبة 70%

وفقا لبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، فإن السلالة الجديدة مُعدية بنسبة 70 في المائة أكثر من الأشكال السابقة للفيروس.

وأوضح جونسون: "لا يوجد دليل يشير إلى أن السلالة أكثر فتكًا أو تسبب مرضًا أكثر خطورة".

وتواصل "الخليج 365" مع استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أمجد الحداد، ليكشف الفارق بين سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا ومصر.

وفقا للدكتور أمجد الحداد، فإن هناك 3 سلالات في مصر من فيروس كورونا ولكنهم أقل خطورة من باقي دول العالم، مؤكدا أن الأخيرة ظهرت مع الموجة الثانية، وتم تحديدها عن طريق الاختبارات التي تجرى للمرضى للتأكد من إصابتهم بالعدوى.

وأضاف "الحداد": "يختلف مصابو السلالة الأولى والثانية عن مصابي السلالة الثالثة في طريقة ظهور الأعراض والمضاعفات وشدة الفيروس ومدى تأثيره على الإنسان".

واصل "الحداد": "لا يستطيع أحد تحديد الإصابة بأي من السلالات سوى بأخذ العينة من المريض وتحليلها ومعرفة مصدرها وكافة تفاصيلها، ومشاهدة النتائج على المريض".

هل السلالة الجديدة أكثر خطورة؟

ويشرح الحداد: "السلالة الجديدة في مصر، تنتشر بسرعة قصوى لكن ليست أكثر فتكا، وهو ما اتضح من زيادة أعداد الحالات المصابة في الفترة الأخيرة، وهو ما يشبه السلالة المنتشرة في بريطانيا".

هل الأعراض أسوأ؟

ويكمل الحداد: "السلالة الجديدة لا تسبب أي أعراض أسوأ أو مختلفة لفيروس كورونا، ولعل أبرزها ارتفاع في درجة الحرارة، السعال المستمر، وفقدان حاسة التذوق والشم".

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، قد أكد أن هناك سلالة جديدة شرسة ولها خصائص لم تكن موجودة في أي سلالات سابقة، ومن ضمنها قدرتها على العدوى السريعة.

وأوضح تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الشخص المصاب قد ينقل العدوى لـ 3 أو 4 فأكثر بسبب السلالة الجديدة، أما في السلالات السابقة فكان ينقل العدوى لشخص واحد.