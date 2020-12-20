أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر استخدام المنديل الواحد أكثر من مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تصميم_ مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

استخدام المنديل الواحد أكثر من مرة

تصرف خاطئ وخطير للغاية يقبل عليه العديد من الأشخاص، رغم خطورته مع تفشي فيروس كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

استخدام المنديل الواحد أكثر من مرة يزيد من انتشار الفيروسات وانتقال العدوى.

كيف نحمي أنفسنا؟

استخدام المنديل مرة واحدة فقط، ثم وضعه في سلة المهملات، وغسل اليدين جيدا.

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