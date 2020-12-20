أجمل موديلات أحزمة ترند في 2021

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 ديسمبر 2020 06:39 مساءً - برزت العديد من صيحات الموديلات المميزة التي تكمل أناقتك في هذا الموسم، لذلك أضيفي لمسة جذابة لإطلالتك وأجمل موديلات أحزمة موضة 2021 .
لا تزال الأحزمة السوداء تتصدر أفضل موديلات أحزمة ترند في 2021، فهي الأكثر جاذبية ويمكن تنسيقها مع مختلف الأزياء.
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الأحزمة بالاكسسوار البرّاق
قدمت ماركة شانيل Chanel الحزام الأسود بالاكسسوار البرّاق مع معطف طويل يجمع بين الأبيض والأسود.
الأحزمة الجلد
كما برز الحزام الأسود في عرض أزياء كلوي Chloe بالجلد الراقي للإطلالات الرسمية مع البليزر والبنطال القماش.
الأحزمة المزينة باكسسوارات معدنية
وتزينت بعض موديلات الأحزمة السوداء بالاكسسوارات المعدنية مثل أحزمة اترو Etro مع المعاطف الطويلة.
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الأحزمة المزينة بتعليقات وحلي
يمكن أن تحصلي على إطلالة مفعمة بالحيوية والمرح من خلال اختيار واحد من أبرز موديلات أحزمة ترند في 2021، وهي الأحزمة المزينة بتعليقات وحلي ملونة مثل حزام فندي Fendi.
الأحزمة الرفيعة
أيضاً قدمت بعض الماركات الأحزمة الرفيعة التي تضيف لمسة جذابة ومفعمة بالأنوثة لإطلالة المرأة مثل الحزام الأسود من جيل ساندر Jil Sander.
الحزام المزدوج
صيحة أخرى مميزة هذا الموسم، وهو الحزام المزدوج الذي يجمع بين حزامين بنفس التصميم واللون مثل حزام LONGCHAMP.
الحزام مع الحقيبة
تستمر صيحة أحزمة الحقائب وحافظات الهاتف الذكي أو حافظات النقود في عام 2021، وقدمت ماركة برادا Prada هذه الصيحة باللون الأسود وبتصميم راقي.
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