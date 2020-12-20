أجمل موديلات أحزمة ترند في 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 ديسمبر 2020 06:39 مساءً - برزت العديد من صيحات الموديلات المميزة التي تكمل أناقتك في هذا الموسم، لذلك أضيفي لمسة جذابة لإطلالتك وأجمل موديلات أحزمة موضة 2021 .



لا تزال الأحزمة السوداء تتصدر أفضل موديلات أحزمة ترند في 2021، فهي الأكثر جاذبية ويمكن تنسيقها مع مختلف الأزياء.



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الأحزمة بالاكسسوار البرّاق

Chanel



قدمت ماركة شانيل Chanel الحزام الأسود بالاكسسوار البرّاق مع معطف طويل يجمع بين الأبيض والأسود.





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الأحزمة الجلد

CHLOE



كما برز الحزام الأسود في عرض أزياء كلوي Chloe بالجلد الراقي للإطلالات الرسمية مع البليزر والبنطال القماش.





الأحزمة المزينة باكسسوارات معدنية

ETRO





وتزينت بعض موديلات الأحزمة السوداء بالاكسسوارات المعدنية مثل أحزمة اترو Etro مع المعاطف الطويلة.



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الأحزمة المزينة بتعليقات وحلي

Fendi





يمكن أن تحصلي على إطلالة مفعمة بالحيوية والمرح من خلال اختيار واحد من أبرز موديلات أحزمة ترند في 2021، وهي الأحزمة المزينة بتعليقات وحلي ملونة مثل حزام فندي Fendi.







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الأحزمة الرفيعة

Jil Sander



أيضاً قدمت بعض الماركات الأحزمة الرفيعة التي تضيف لمسة جذابة ومفعمة بالأنوثة لإطلالة المرأة مثل الحزام الأسود من جيل ساندر Jil Sander.





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الحزام المزدوج

LONGCHAMP



صيحة أخرى مميزة هذا الموسم، وهو الحزام المزدوج الذي يجمع بين حزامين بنفس التصميم واللون مثل حزام LONGCHAMP.











الحزام مع الحقيبة

PRADA



تستمر صيحة أحزمة الحقائب وحافظات الهاتف الذكي أو حافظات النقود في عام 2021، وقدمت ماركة برادا Prada هذه الصيحة باللون الأسود وبتصميم راقي.

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