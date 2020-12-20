كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 ديسمبر 2020 06:39 مساءً - يعتبر اللون الأحمر الرديف الرسمي لموسم إحتفالات رأس السنة لذلك أردنا أن نستعرض لكِ أجمل موديلات الأحذية الحمراء ونخبرك في النقاط التالية ما يناسب طولك وشكل قدميك.



شاهدي أجمل موديلات أحذية حمراء موضة 2021 لمناسبات نهاية العام.



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أحذية حمراء موضة 2021 للقصيرات

BALENCIAGA





تحتاج صاحبة القامة القصيرة إلى الأحذية المصممة بمقدمة مدببه وكعب رفيع لتبرز طول الساق، اذا كنتِ تفضلين إعتماد البوت مع فستان قصير في ليلة رأس السنة فيمكنك الإختيار بين البوت الطويل الموقع من بالنسياغا Balenciaga أو البوت الـ Slouchy من كارولينا هيريرا Carolina Herrera.





نرشح للقصيرات أيضًا الحذاء الـ Pumps من توقيع ماركة برابال جورونج Prabal Gurung.



أحذية حمراء موضة الموسم للطويلات

OSCAR DE LA RENTA



لصاحبة القامة الطويلة كامل الحرية في إعتماد موضة الأحذية ذي الكعوب العريضة Chunky heels وكذلك الموديلات المصممة بمقدمة دائرية، أحببنا الأحذية المصممة بطبعة جلد التمساح من مجموعة ماركة ماركو دي فينسينزو Marco de Vincenzo سواء الحذاء الـ Pumps أو البوت متوسط الطول، كما لفتنا التصميم المريح ذي الكعب المسطح من عرض أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta.



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أحذية حمراء لصاحبات الأقدام المصرية





تتميز الأقدام المصرية بتناقص الطول بدءًا من الإصبع الكبير والذي يعتبر الأطول، لذلك اذا كانت قدميك بهذا الشكل عليكِ إختيار الأحذية ذات المقدمة الدائرية أو المربعة مثل أحذية البوت التي تألقت بها عارضات برابال جورونج Prabal Gurung و سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo وتفادي تمامًا الأحذية ذات المقدمة المدببه.







أحذية حمراء لصاحبات الأقدام الرومانية

ALBERTA FERRETI





الأشخاص ذوو الأقدام الرومانية يكون لديهم أول ثلاث أصابع بطول مماثل في حين أن الأصابع الباقية تكون بطول أقصر، لذلك عليهم تجنب الأحذية ذات المقدمة الضيقة أو المدببة بشكل حاد واللجوء إلى الأحذية المربعة أو دائرية الشكل.





أحذية حمراء لصاحبات القدم اليونانية





تتميز القدم اليونانية بالإصبع الثاني الأطول من الإصبع الكبير ثم يقل طول أصابع القدم على شكل السلم، يمكن لمن لديها القدم اليونانية ارتداء أحذية مدببة مثل القطع التي رصدناه لدى إميليو بوتشي Emilio Pucci وستيلا مكارتني Stella McCartney وتودز Tod's.

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