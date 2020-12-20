كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 ديسمبر 2020 06:39 مساءً - في نهاية العام تبحثين عن مجوهرات لتبدين أكثرأناقة وبإاطلالات ملكية تجعلك متميزة في هذه المناسبة.

وكل امرأة ذوق خاص بها، ولذلك اخترنا لكِ أجمل موديلات خواتم ذهب وألماس موضة 2021 لتجدي فيها تصميم يناسب ذوقك ويكمل جاذبيتك.

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موديلات خواتم ذهب وألماس 2021 بتصاميم ناعمة

CHAUMET





برزت العديد من موديلات خواتم ذهب وألماس 2021 بتصاميم ناعمة، والتي عادةً ما تكون بتصميم رفيع ويتوسطها فص ألماس ويحيط به فصوص ألماس كبيرة مثل خواتم بوشيرون Boucheron، شوميه Chaumet، وشوبارد Chopard.







موديلات خواتم ذهب وألماس 2021 بتصاميم مستديرة

CHAUMET



تعد الخواتم المستديرة من أبرز موديلات خواتم ذهب وألماس 2021، فهو التصميم الأكثر رواجاً والمفضل لدى كثير من النساء، مثل خاتم دي بيرز De Beers الماسي.





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موديلات خواتم ذهب وألماس 2021 بتصاميم كبيرة

GRAFF



تفضل كثير من النساء اعتماد موديلات خواتم ذهب وألماس بحجم كبير للمزيد من الفخامة، ولذلك اخترنا لكِ أجمل موديلات خواتم ذهب وألماس 2021 بتصاميم كبيرة مثل خواتم غراف Graff الماسية.







موديلات خواتم ذهب وألماس 2021 بتصميم الدبلة

VAN CLEEF &ARPELS





أيضاً يمكنك اختيار واحداً من أبرز موديلات خواتم ذهب وألماس 2021 بتصميم مستوحى من الدبلة مثل خاتم دي بيرز De Beers وخاتم فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels.





موديلات خواتم ذهب وألماس 2021 بتصاميم مربعة

CHOPARD



إذا كنتِ تتمتعين بأصابع ممتلئة قليلة أو قصيرة، فينصح باختيار موديلات خواتم ذهب وألماس 2021 بتصاميم مربعة مثل خاتم شوبارد Chopard بالتصميم المربع والمرصع بالألماس.

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