تقشير البشرة قبل نهاية العام بأقوى المكونات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 ديسمبر 2020 06:39 مساءً - على رغم أن المكياج يعمل على إخفاء الكثير من الشوائب والعيوب، لكن تبقى صحة البشرة ونعومتها هي الأساس في الحصول على إطلالة لا تشوبها شائبة في حفل نهاية العام. لذلك، نرصد لك في هذا المقال أقوى المكونات الطبيعية لتقشير البشرة قبل حفل نهاية العام، وهي كفيلة بأن تمنح بشرتك إشراقة وتوهجاً طبيعيين.



أقوى المكونات الطبيعية لتقشير البشرة قبل نهاية العام

أقوى المكونات الطبيعية لتقشير البشرة

يحتوي مطبخك على الكثير من المكونات الطبيعية التي تعد مقشراً فعالاً ولطيفاً للبشرة، في مقدمها السكر ودقيق الشوفان وصودا الخبز وزيت الزيتون وزيت اللوز وزيت جوز الهند وغيرها الكثير... فهذه المواد تشتمل جميعها على حبيبات دقيقة تجعلها مثالية لإزالة الجلد الميت والتخلص من شوائب البشرة كافة، حيث تتغلغل في البشرة لتنظف الأوساخ والبكتيريا من البشرة وتحد من ظهور البثور وحب الشباب، فضلاً عن أنها تساهم في ترطيب البشرة ومنحها ملمساً حريرياً.

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صودا الخبز

صودا الخبز



يعد صودا الخبز أحد المكونات الطبيعية الفعالة جداً في تقشير البشرة وإزالة خلايا الجيد الميت، من دون أن يسبب الاحمرار والتهيج للبشرة الجافة، لا سيما خلال أشهر الشتاء الباردة. امزجي كمية صغيرة من صودا الخبز والقليل من غسول الوجه خاصتك. من ثم، طبقي المزيج على بشرة وجهك، ودلكي جميع أنحاء الوجه بلطف بحركات دائرية لمدة خمس دقائق. بعدها، شطفي وجهك جيداً بالمياه الدافئة.

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زبدة الشيا وزيت الزيتون

زبدة الشيا وزيت الزيتون



تدخل زبدة الشيا في تركيبة الكثير من مستحضرات العناية بالبشرة، لا سيما مقشرات الوجه، فهي تعمل على تليين البشرة وزيادة إنتاج الكولاجين في الجلد والمساعدة في تجديد خلايا الأنسجة والتخلص من خلايا الجيد الميت. وتتميز خلطة زبدة الشيا وزيت الزيتون بخصائصها المرطبة التي تنعش البشرة وتنشطها، وتكافح ظهور التجاعيد. قومي بإزابة نصف كوب من زبدة الشيا المضغوطة، في وعاء على النار، الى أن تصبح ذات قوام كريمي، من ثم انزعيها عن النار وأضيفي إليها ربع كوب من زيت الزيتون، ونصف كوب من السكر البني و5 قطرات من زيت الفيتامين E، وبضع قطرات من أحد الزيوت العطرية. حركي المكونات جيداً وطبقي كمية مناسبة منها على بشرة الوجه، دلكيها برفق بحركات دائرية لبضع دقائق. بعدها، شطفي وجهك بالماء الدافئ.

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زيت شجرة الشاي وزيت جوز الهند

زيت شجرة الشاي وزيت جوز الهند



إذا كنت تعانين من البثور وحب الشباب، فأنت بحاجة الى استخدام مقشر يشتمل على مكونات ذات خصائص مطهرة للبشرة ومضادة للجراثيم. وهذا ينطبق على خلطة زيت شجرة وزيت جوز الهند، فهي تقتل البكتيريا والميكروبات الضارة التي تسبب في ظهور البثور وحب الشباب والرؤوس السوداء... كما أنها علاج فعال لندبات حب الشباب ومقشر رائع للنساء اللواتي يعانين من مسام الوجه المفتوحة بشكل واضح، ومن تغير لون الجلد. امزجي 4 قطرات من زيت شجرة الشاي النقي، وثلاث ملاعق كبيرة من كل من زيت جوز الهند وصودا الخبز، وثلاث قطرات من أي زيت عطري. من ثم، طبقي المزيج على بشرة وجهك، ودلكيها بأطراف أصابعك بحركات دائرية هادية لبضع دقائق. اتركي المزيج على وجهك لمدة خمس دقائق، بعدها شطفيه بالماء الدافئ.

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الشوفان والسكر

الشوفان والسكر



الشوفان هو مقشر طبيعي للبشرة، يُستخدم على نطاق واسع بين النساء، كونه يعمل على تنظيف البشرة في الأعماق وإزالة خلايا الجلد الميت، كما أنه لطيف على البشرة فلا يسبب أي احمرار أو تهيج، لكن شرط عدم فرك البشرة بقوة لتجنب خدشها، لا سيما المناطق المحيطة بالعين. اخلطي ملعقتين كبيرتين من كل من دقيق الشوفان المطحون ناعماً، والسكر العادي، والسكر البني، ونصف كوب من زيت اللوز، أو أي زيت نباتي متوافر في مطبخك. وحين يصبح الخليط متجانساً، ضعيه على وجه المبلل، وافركيه بلطف بحركات دائرية هادئة، لمدة خمس دقائق. بعدها، شطفي وجهك جيداً بالماء الفاتر.