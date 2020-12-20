كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 ديسمبر 2020 06:39 مساءً - يفقد الشعر حيويته، وتتضررالطّبقة الخارجيّة التي تحافظ على رطوبة ولمعان الشّعر، ويعود السبب إلى الظروف البيئيّة والعادات الخاطئة بالعناية بالشعر، كصبغ الشعر أو علاجه بإستخدام مواد كيميائية، والإكثار من إستخدام المصففات الحرارية بشكلٍ مستمر، فُيصبح الشّعر جافاً وباهتاً.

يحتاج الشعر إلى العناية والحماية تماماً كبشرتك، وتعتقد الكثيرات بأنَّ حل المشكلة يكون من خلال الذهاب الى صالونات مصففي الشعر، الأمر الذي يتطلّب الكثير من الوقت، بالإضافة إلى التكلفة العالية، إلا أنّه يُمكن القيام بذلك في المنزل بعدّة دقائق، من خلال إستخدام بخاخ الشاي الأخضر للشعر، وذلك للحصول على شعر جميل وصحيّ مفعم بالحيوية.

تعرّفي مع "الخليج 365.نت" على فوائد الشاي الأخضر للشعر، وطريقة إستخدامه، في السطور الآتية:

فوائد بخاخ الشاي الأخضر للشعر وطرق تحضيره

بخاخ الشاي الأخضر والزنجبيل لتكثيف الشعر

بخاخ الشاي الأخضر والزنجبيل لتكثيف الشعر

يُساعد للشاي الأخضر على تغذية بصيلات الشعر، ومحاربة جفافه وحماية بصيلاته، كما يُساعد في الحماية من تساقط الشعر وتقليل الالتهابات المتسببة في ظهور قشرة الرأس ويساعده على النمو.

المُكوِّنات:

كوب من الشاي الأخضر.

ثمانية قطع صغيرة من الزنجبيل.

عشر قطرات من زيت شجرة الشاي.

طريقة التحضير وإلاستخدام:

يُترك كوب الشاي الأخضر ليبرد ثم نقوم بوضع كل المُكوِّنات في الخلاط الكهربائي، ونقوم بعدها بتصفية المُكوِّنات ووضعها في علبة البخاخ.

يُستخدم لمرة واحدة يومياً ويُحفظ في الثلاجة.



بخاخ الشاي الأخضر لمقاومة القشرة

بخاخ الشاي الأخضر للتخلّص من قشر الرأس

يُساهم استعمال الشاي الأخضر على التخلص من قشرة الرأس و الفطريات التي قد تتواجد على الشعر.

المُكوِّنات:

نصف لتر من الماء.

ثلاثة أكياس من الشاي الأخضر.

طريقة التحضير والإستخدام:

يتم وضع أكياس الشاي الأخضر في الماء لمدة 20 دقيقة، ومن ثم تصفيته ووضعه في علبة البخاخ، ويتم إستخدامه بعد الإستحمام أو غسل الشعر، عن طريق تدليك فروة الرأس بلطف لمدة عشرة دقائق، ونقوم بعدها بشطف الرأس بالماء البارد و تكرر العملية مرتين أو ثلاثة مرات اسبوعياً.



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بخاخ الشاي الأخضر لتنعيم الشعر

بخاخ الشاي الأخضر لتنعيم الشعر

يُساعد الشاي الأخضر على تعزيز نمو الشعر ووقف تساقطه، ويُنشط زيت الروزماري الدورة الدموية، ما يساعد على زيادة تدفق الأكسجين والعناصر الغذائية لفروة الرأس، ويحتوي على مركبات لها خواص مضادة للبكتيريا والفطريات، تساعد على علاج قشرة الشعر، بينما يعمل زيت الليمون كمقوٍّ للشعر، وإعطاء الشعر رائحة جميلة، وإذا كان شعرك شديد الجفاف فإنَّ الجلسرين يُساعد على ترطيبه، أما إذا كانت فروة رأسك دهنية، فيمكنكِ الاستغناء عنه.

المُكوِّنات:

ملعقة كبيرة شاي أخضر.

كوب ماء مغلي.

ملعقة صغيرة جليسرين.

أربع قطرات زيت روزماري.

أربع قطرات زيت الليمون.

طريقة التحضير والإستخدام:

أضيفي الشاي إلى الماء المغلي، وغطيه واتركيه جانباً حتى يبرد تماماً، ثم أضيفي زيت الروزماري وزيت الليمون والجلسرين للشاي الأخضر، وعبئي الخليط في زجاجة اسبراي حتى يسهل إستخدامها، ويُمكنك استخدامه قبل وبعد الإستحمام، مرتين الى ثلاث مرات اسبوعيًا لبضعة أشهر حتى تحصلي على نتائج مرضية.

يُخزَّن بخاخ الشاي الاخضر في الثلاجة للحفاظ عليه طازجاً.

فوائد الشاي الأخضر للشعر التي لا تُعد ولا تُحصى:

فوائد الشاي الأخضر للشعر مذهلة

يمنع فقدان الشعر عند النساء لإحتوائه على مركبات البوليفينول التي تساعد على التقليل من الإجهاد، والذي يسبب تساقط الشعر.

يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، مما يزيد من معدّل نموّ الشعر.

يعمل على تقوية بصيلات الشعر، ويمنع تساقط الشعر كما أنّه يقوّي الشعرة نفسها، ويمنع تعرّضها للتقصّف والتلف.

يمتلك القدرة على علاج فروة الرأس من مشكلة القشرة لإمتلاكه الكثير من الخصائص المطهّرة التي تعمل مضادة للالتهابات.

يمنع ظهور البكتيريا، والجراثيم الضارّة في جلدة الرأس، ويُساهم في تقليل خطر الإصابة بالصدفية.

يُساعد على حماية خلايا فروة الرأس من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

يُساعد على زيادة نشاط الدورة الدموية في فروة الرأس.

يزيد من نضارة وحيويّة الشعر، ويُعطي الشعر اللّمعة والبريق المطلوبين.

يُساعد على التخلص من القشور الجافة الموجودة في الشعر.

يساهم الشاي الأخضر في التحكم في افرازات الدهون في الشعر.



الشاي الأخضر في سطور:

الشاي الأخضر

يتم إنتاج الشّاي الأخضر من نبتة تُعرف باسم " كاميليا سينينسيس"، بإستخدام عملية تبخير تمر بها الأوراق الخضراء الطازجة، ويُعتبر مضاداً للبكتيريا والإلتهابات، لأنّه غنيٌّ بمضادات الأكسدة، وغيرها من الخصائص التي تكافح حدوث مجموعة مُتنوعة من الإضطرابات الجلديّة، ويحتوي على الكثير من الثيفلافينات وهي نوع من مادة البوليفينول، والتي تتشكَّل خلال عملية الأكسدة، ويمكن لها أن تُقدّم العديد من الفوائد الصحيَّة، بالإضافة لأثره الجماليّ على الشّعر.

وقد تمّ استخدام الشاي الأخضر منذ القدم للإستخدامات الطبية، ويختلف الشاي الأخضر عن باقي أنواع الشاي بأنّه لا يتعرّض لعمليّات التصنيع والأكسدة التي تمرّ بها باقي أنواع الشاي، ويتميز بانخفاض سعراته الحرارية، كما أنّه يعدّ من أكثر المشروبات فائدةً في العالم.

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