مريهان حسين تشارك في تحدي «محسود».. ومتابعون: صوتك يجنن

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شاركت الفنانة مريهان حسين، متابعيها عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فيديو جديد ظهرت خلاله وهي تؤدي مقطع من أغنية «محسود» للفنان عمرو دياب، بصوتها، وهو ما نال استحسان متابعيها، وجاء من بين التعليقات: «يا بنتي صوتك يجنن، ليه مش بتعملي أغاني؟، صوتها حلو أوي حد يقولها يمكن مش واخدة بالها، صوتك تحفة، تجنني».

مريهان حسين تغني «حبيبي غاب»

وفي أول أيام الشهر الجاري، ظهرت مريهان حسين، في فيديو تغني من خلاله مقطع من أغنية «حبيبي غاب» للفنان هشام نور، وعلقت: «مود»، حيث نالت إعجاب الكثير من متابعيها الذين أشادوا بصوتها.

إطلالة مريهان حسين في ختام الجونة

وخلال أكتوبر الماضي، نشرت مريهان حسين، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، عددا من الصور خلال استعدادها لانطلاق فاعليات حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت خلال الصور، وهي مرتدية «بورنص» وجالسة فوق السرير داخل الغرفة الخاصة بها، ومُعلق خلفها فستان إطلالتها الأخيرة بحفل الختام، ثم قامت بغلق التعليقات.

عمرو دياب يغني «محسود» للمرة الأولى

وفي 12 ديسمبر الجاري، أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلا خاصا داخل ساحة قصر عابدين، وقدم للمرة الأولى مقطع من أغنية «محسود»، والتي من المقرر طرحها قريبًا، وهي من ألحان خالد عز، وكلمات تركي آل شيخ، وتوزيع عادي حقي.

مشاهير يشاركون في تحدي «محسود»

ومنذ أيام، أطلق عمرو دياب، مقطعا من أغنيته الجديدة «محسود»، عبر حسابه الرسمي بموقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، وأرفق عليها تعليقا: «‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود».

وسرعان ما شارك عدد من المطربين والمشاهير في التحدي، جاء من بينهم، الشاعر تامر حسين، محمد محسن، أحمد جمال، محمود الليثي، رامي جمال، رامي صبري.