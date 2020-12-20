كورونا اليوم: قفزة كبيرة للإصابات في مصر.. وهذا سر التشخيص الخاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 12 شهرًا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

مرضى الكلى في خطر

وجد بحث جديد أن مرضى الكلى أكثر عرضة لمخاطر فيروس كورونا المستجد، مقارنة مع من تزيد أعمارهم عن 80 عاما.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن شخصا من بين كل 30 مريضا بالفشل الكلوي توفي بسبب فيروس كورونا، مما دفع بعض الخبراء إلى الدعوة إلى جعل هذه الفئة من الناس أولوية في التطعيم، وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز".

هذه أعراض السلالة الجديدة

تنتشر سلالة جديدة من كوفيد-19، حاليًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، تم التعرف عليها لأول مرة في الأسبوع الماضي خلال المراقبة الروتينية من قبل هيئة الصحة العامة في إنجلترا.

وعن أعراض سلالة كوفيد الجديدة.. تقول صحيفة " express" البريطانية، إن السلالة الجديدة تنتشر بأسرع ما يمكن لكن لا يُعتقد أنها تسبب أي أعراض أسوأ أو و مختلفة لفيروس كورونا مقارنة بالفيروس كما عرفناه خلال الأشهر العشرة الماضية، وبالتالي فإن الأعراض تتمثل في السعال المستمر وآلام الصدر وفقدان حاسة التذوق والشم.

قفزة كبيرة للإصابات في مصر

أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 611 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس.

جاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

علماء يفسرون التشخيص الخاطئ للإصابة بكورونا

قالت مجموعة من العلماء الأمريكيين، إنها تمكنت من تفسير حالات إعادة التشخيص الخاطئ للإصابة بعدوى كوفيد-19، لدى بعض المرضى.

وأضاف العلماء، في مقالة نشرتها مجلة Science، أن المادة الوراثية للفيروس التاجي، على الأرجح، تندمج جزئيا في كروموسومات الخلايا البشرية.

ويرى العلماء، أن أحد التفسيرات قد يكمن في أن جزءا من الشفرة الجينية للفيروس، يتكامل مع الكروموسومات في الخلايا البشرية، وذكر مؤلفو الدراسة، أن هذا يحدث مع فيروسات أخرى، وفقا لروسيا اليوم.

سر التشخيص الخاطئ

قالت مجموعة من العلماء الأمريكيين، إنها تمكنت من تفسير حالات إعادة التشخيص الخاطئ للإصابة بعدوى كوفيد-19، لدى بعض المرضى.

وأضاف العلماء، في مقالة نشرتها مجلة Science، أن المادة الوراثية للفيروس التاجي، على الأرجح، تندمج جزئيا في كروموسومات الخلايا البشرية، وفقا لروسيا اليوم.

حاولت مجموعة من الباحثين، ضمت متخصصين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة هارفارد، الإجابة عن سؤال – لماذا لدى بعض الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد وتعافوا منه، تعطي الاختبارات الجديدة نتيجة إيجابية، رغم أنهم في الواقع لم يعودوا مصابين بالمرض، ويرى العلماء أن أحد التفسيرات قد يكمن في أن جزءا من الشفرة الجينية للفيروس، يتكامل مع الكروموسومات في الخلايا البشرية، وذكر مؤلفو الدراسة، أن هذا يحدث مع فيروسات أخرى.