طبيب يكشف.. 3 أسباب وراء ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" مؤخرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شهدت الأيام الأخيرة، زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وهو ما كانت قد حذرت منه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، الذي كشفت خلاله عن معدل الإصابات بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، لتطلق تحذيرًا في منتهى القوة من عودة انتشار الوباء.

ومن جهته أيضًا حذَر الخميس الماضي، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، حسام حسني، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج على مسؤوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، من عودة حدوث زيادة في الأعداد لإصابات فيروس كورونا في البلاد، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في الأعداد.

وسجلت وزارة الصحة أمس السبت، 611 حالة جديدة، وكانت أعداد الإصابة تخطت حاجز الـ500 يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة حول أسباب تلك الزيادة.

وفي هذا الصدد يوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن الفيروس مع الموجة الثانية أصبح أكثر انتشارًا، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه إذا قام المواطنين بتطبيق الإجراءات الإحترازية سيكون هناك قدرة على التحكم في انتشاره، لكن حتى الآن البعض لم يقوموا بذلك ما جعل حالات الإصابة في إزدياد مؤخرًا.

وحول تفسيره أيضًا لهذا الإزدياد في أعداد الحالات، يقول الحداد لـ"الخليج 365" إننا أصبحنا في فصل الشتاء وهو موسم انتشار الفيروسات التنفسية، لافتًا إلى أن في تلك الفترة تكون الفيروسات قادرة على الانتشار بشكل أكبر مع تيارات الهواء البارد.

وأضاف تفسيرًا آخر لتلك الزيادة وهو عدم تهوية الأماكن خاصة المنازل والمكاتب، ما يساعد على الانتشار السريع وجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتشار، مشددًا على أن زيادة أعداد حالات الإصابة أو نقصانها يرتبطان بإلتزام المواطنين وحرصهم على تطبيق الإجراءات.

ونوه الحداد إلى أن استمرار عدم إلتزام المواطنين سيتسبب في زيادة الإصابات، خاصة في ظل فصل الشتاء، موجهًا بعض النصائح التي تساعد على تقليل الإصابات منها التهوية الجيدة للأماكن والتباعد والتزام بالكمامات، ومشددًا على ضرورة أن يقوم أي شخص تظهر عليه أعراض حتى لو كانت برد بعزل نفسه.