بينها فقدان الشم.. 8 إشارات صحية ترسلها أجسامنا لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أجسامنا ترسل باستمرار معلومات وإشارات للمشاكل في طريقة عمل أعضائنا وأنظمتنا الداخلية، ومع ذلك، غالبًا ما نتجاهلها، وهذا خطأ كبير.

في التقرير نستعرض لكم 8 إشارات صحية ترسلها أجسادنا للدلالة على أن هناك خطأ ما يجب أخذه بجدية، وفق ما أورد موقع "برايت سايد"، وهي كالتالي:

1- الهالات السوداء تحت العينين:

تظهر إذا لم تحصل على قسط كاف من النوم، وهو ما لا يقل عن 7-8 ساعات كل ليلة، ولكن قد تكون أيضًا نتيجة لشيء مختلف تمامًا، مثل فقر الدم، ويحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، ما يجعل الجلد تحت العينين داكنًا.

2- تغير لون أصابعك:

إذا لاحظت أن أصابعك غالبًا ما يتغير لونها، فيجب أن تدرك أن هناك سببًا جادًا لحدوث ذلك، وتعد هذه علامة على إصابتك بمتلازمة رينود، وهي حالة تسبب فيها درجات الحرارة المنخفضة تشنجات في الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى تغيرات في لون جلد أصابعك.

3- الرؤية المشوشة:

إذا كانت عيناك تتعب في كثير من الأحيان وبدأت في ملاحظة أنك تجد نفسك أحيانًا غير قادر على التعرف على الأشخاص أو قراءة علامات الطريق، فمن المحتمل أن تكون قد أصبت بقصر النظر أو مرض اللابؤرية، لذا يجب عليك زيارة طبيب العيون.

4- قرقرة في معدتك:

يحدث قرقرة في معدتك بسبب العمليات التي تحدث في الأمعاء، وإذا حدث هذا قليلا فلا داع للقلق، ولكن إذا وجدت أن معدتك تصدر ضوضاء بشكل منتظم أو إذا كانت مصحوبة بألم، فعليك مراجعة الطبيب على الفور.

5- تقشير الجلد:

مؤشر على أن جسمك يفتقر إلى الفيتامينات، ويمكن لنظام غذائي متوازن أن يعيد بشرتك بسرعة إلى حالتها الطبيعية، لذا إذا كان التقشير مصحوبًا بحكة، فأنت بحاجة إلى مراجعة الطبيب دون تأخير، لأنك من الممكن أن تكون مصابًا بعدوى فطرية

6- ارتعاش الجفون:

يمكن أن يشير ارتعاش الجفون لفترات طويلة إلى إرهاق عينيك، وللتغلب على هذا، يجب أن تغسل عينيك بضمادات قطنية مبللة بالماء البارد، وإذا لم ينجح ذلك واستمر الوخز، فيجب عليك طلب المساعدة من طبيب الأعصاب، وذلك لأنه من المحتمل أن تكون هذه علامة على وجود مشكلة خطيرة في جهازك العصبي.

7- طنين في أذنيك:

طنين الأذن هو شعور ضوضاء في أذنيك، ويحاول الكثير من الأشخاص عدم الالتفات إلى هذا الإحساس، معتقدين أنه لا يهدد صحتهم بأي شكل من الأشكال، ولكن من المحتمل جدًا أن يكون هذا الرنين المستمر ناتجًا عن مرض، ومع ذلك، فإن السبب الأكثر شيوعًا لرنين الصوت في أذنيك هو الضوضاء العالية المستمرة في أنواع معينة من بيئة العمل.

8- فقدان جزئي للرائحة:

إذا كنت صغيرًا نسبيًا وبدأت تلاحظ أنك تفقد حاسة الشم، يجب أن تذهب لزيارة الطبيب المتخصص على الفور، ويمكن أن يكون نتيجة نزلة برد قوية أو عدوى فيروسية أخرى، ومنها كورونا.