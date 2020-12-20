طفل 8 سنوات يتعرض لتعذيب يومي من زوجة أبيه لإجباره على العمل: «أبوه ضده»

علاقات و مجتمع

على جسده النحيف، تركت أسنانها آثارا في كل جزء منه، تضربه يوميا بالخرطوم بشكل مُبرح كجرعة تعذيب يومية، هكذا يعيش الطفل محمد رامي 8 أعوام، داخل قرية ميت فضاله التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، مع زوجة أبيه، على مدار عامين، عقب انفصال والديه.

لم ينعم محمد، بنوم هادئ، أو حياة طبيعية، مثل باقي الأطفال، يستيقظ وينام كل يوم على البطش والضرب المُبرح، حتى فاض الكيل فقرر الهروب.

مقطع فيديو قصير، أظهر الطفل محمد، وكشف عن آثار التعذيب على جسده، بعدما هرب من زوجة أبيه، التي عذبته بوحشية لرفضه العمل لدى والدها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو مُطالبين بحماية الطفل، بل ومحاسبة الأب وزوجته.

محامي الطفل يكشف الكواليس

وكشف محمد الديب، محامي الطفل، عن أن محمد، لم يجد مفرا من التعذيب سوى الهروب من منزل أبيه إلى عمه، مستغيثًا به، وقال المحامي: «مرات أبوه ضربته بالخرطوم، وعضته بأسنانها في كل مناطق جسمه عشان يروح يشتغل مع والدها بالعافية، والولد لسه 8 سنين».

وأضاف الديب، خلال حديثه لـ«هن»: «عم الطفل حرر محضرا بالواقعة حمل رقم16131 لسنة 2020، جنح أجا، ضد زوجة الأب وتدعى (ن. م.ا)».

واستكمل المحامي حديثه: «للأسف الأب متحامل على طفله من أجل زوجته التانية، لدرجة إنه في الجلسة الأولى النهاردة في محكمة أجا، بعت محامي للتصالح بحكم ولي أمر الطفل، حتى لا تُحاسب زوجته».