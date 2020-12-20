تعرض منزلها للاحتراق.. مواقف مثيرة للجدل للكويتية هيا الشعيبي (فيديو)

علاقات و مجتمع

«تخيلوا البارحة البيت كان كله نار قايدة فيه وأنا أطفي وألطم وأصرخ وخايفة تروح مني بنتي»، عبارة سردت من خلالها الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، تفاصيل إنقاذ ابنتها من حريق شب بشكل كبير داخل منزلها، خلال مقطع فيديو مصور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وقالت الفنانة خلال مقطع الفيديو، محاولةً سرد كواليس الحادث: «ما قادرة أوصف لكم رميت نفسي بالنار وقولت أفدي بنتي، الحمدلله، ولما تشفون شيء أذكروا الله قولوا ماشاء الله، وما في أحلى من ذكر الله».

وخلال مقطع الفيديو ظهرت ابنة الفنانة هيا الشعيبي، جالسةً على مقعد برفقة عدد من الأطفال لا تستطع الحركة، مضيفة: «ما تقدر تمشي، لأنه رجليها الاتنين محروقين».

وسبق أن أثارت الفنانة الجدل في عدة مواقف، وكان آخرها أزمتها مع السعودية، ومن ثم اعتذارها عما بدر منها، ويرصد «هُن» أبرز المواقف التي أثارت بها الفنانة الجدل، خلال السطور التالية.

اتهام هيا الشعبي بإهانة الفقراء

ظهرت الفنانة الكويتية خلال مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق «سناب شات»، قالت خلاله: «بالنسبة لحق الناس اللي وزعتلهم اليوم بصل وطماطم ولحم، عليكم العافية، سامحوني على القصور، هذا شيء بسيط مني».

وغرد رواد تويتر، ردا على مقطع فيديو الفنانة: «هيا الشعيبي، سئل حكيم: هل هناك أقبح من البخل؟ قال نعم.. الكريم إذا تحدث بإحسانه لمن أحسن إليه».

وأضافت إحدى المتابعات: «هيا الشعيبي تمثلني إذا اشتغلت في البيت وأبغي أمي تعرف اني اشتغلت».

هيا الشعيبي تخرج عن صمتها

وكانت خرجت الفنانة عن صمتها، لافتة إلى أنها ليست كشخصيات أخرى تفتعل الفتن بين الناس وتقوم بنشر أخبارهم دون أن تذكر من تقصد، قائلةً: «على الأقل سوينه شيء بس ما ذكرنا حث منو مو انتي تنزلين أخبار الناس وتسوين فتن فسكتي أحسلح وايد فهمتي ولا مو أنا رد حبايبي يردون».

وأشارت الفنانة الكويتية قائلة: «طابع منو يتكلم، إحنا ناس انعرف شنو قاعدين نسوي مو نتابع الناس ونكتب نامو قامو البسوا يالله»، متابعة: «لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ياهو بصل ياهو طماطم والله عيب، سفيرات النوايا النميمية، من طق الباب سمع الجواب».

التحقيق مع هيا الشعيبي بسبب مقطع فيديو مخل بالآداب

كانت تعرضت الفنانة هيا الشعيبي، للتحقيق والاحتجاز من قبل السلطات الأمنية، بعد نشر مقطع فيديو مخل بالآداب العامة عبر حسابها على تطبيق «سناب شات»، والذي تضمن حركات وإيحاءات جنسية.

ودافعت الفنانة عن نفسها خلال التحقيقات، مشيرة إلى أن حسابها تعرض للتهكير من قبل مجهول، قبل أن تتمكن من استعادته: «يهكرون حسابي وينشرون أشياء غلط».

الإساءة للسعودية

وتعرضت الفنانة لهجوم شديد من قبل الرواد، بعد رحيل أمير الكويت صباح الجابر الأحمد، عقب مشاركتها صورة تجمع بينه وبين أمير قطر، عبر خاصية «ستوري»، على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معتبرين أنه يحمل إساءة لهم بسبب المشاكل بين الدولتين، ما جعلهم يطالبون بمنعها من المشاركة في الدراما السعودية، لتخرج الفنانة عن صمتها وتوضح حقيقة الأمر.

وردت هيا الشعيبي، على تلك الاتهامات الموجهة لها، خلال مقطع فيديو مصور ظهرت خلاله قائلة: «أحب أشكر كل اللي عزوني، والنميمة والكلام الزايد لا راح يودي ولا راح يجيب».

وتابعت: «إن قالوا جسد قلت الكويت، وإن قالوا روح قلت السعودية، وإن قالوا قلب قلت أهل الدوحة، وإن قالوا نسم قلت عمان، وإن قالوا الأمان والطيبة في عمرك أقول البحرين، أكثر من كده ما أقدر أقول».

وأضافت: «الحين نحن في حداد وفي عزاء، والنميمة والكلام الزايد لا حيودي ولا حيجيب»، وتابعت: «قلنا كلمة أحسن الله عزاكم يكفي»، وعبرت عن مشاعرها الطيبة تجاه السعوديين بالقول: «أنتم الروح وأنتم عارفين والكلام الزايد أنتم عارفين كله كذب».