مسدس وقبلة.. جوهرة تحتفل بعيد ميلاد مدير أعمالها

لايف ستايل
احتفلت الراقصة الروسية، جوهرة، بعيد ميلاد مدير أعمالها باسم عبدالمنعم، على طريقتها الخاصة، ونشرت جوهرة، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدة مقاطع مصورة وفيديو وهي تحتفل بعيد الميلاد.
وظهر الراقصة وهي تحمل مسدس باللون الأزرق، متألقة بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت جيبة قصيرة وسترة شتوية، مع حذاء برقبة.
كما شاركت بعدة لحظات من الحفل، وهما أمام كعكة عيد الميلاد، وتستقبل قبلة على رأسها من مدير أعمالها.
يذكر أن جوهرة، كانت تألقت مؤخرًا في ختام مهرجان القادرة السينمائي، بفستان بيبي بلو مفتوح.
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