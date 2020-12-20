أحمد زاهر: «بنتي مش مستباحة للمعجبين وأنا دكر» (فيديو)

علاقات و مجتمع

كشف الفنان أحمد زاهر، عن سر انفعاله على أحد المعجبين بسبب ابنته ليلى، خلال أحد التكريمات الفنية السابقة، وقال على هامش تكريمه بمهرجان «نجم العرب» وحصوله على جائزة أفضل ممثل بتصويت الجمهور، عن دوره في مسلسل «البرنس».

وأضاف زاهر، أنه سعيد بالتكريم، لكونه من الجمهور العربي، مما يؤكد نجاح العمل، مؤكدًا أنه تقمص الشخصية لفترات طويلة.

وعن انفعاله على أحد المعجبين خلال التقاطه صورة مع ابنته ليلى، مُسبقًا، قال أحمد زاهر: «ده مش من الجمهور، لو جمهور اتصور باحترامه مفيش مشكلة، مش معنى إن بنتي فنانة إنها مستباحة، لأ هي مش مستباحة».

وتابع خلال لقاء مع إحدى وسائل الإعلام الإماراتية: «الجمهور مش هيزعل مني لو أنا راجل، مش هيزعل، أنا دكر ومقبلش أن واحد يحط إيده على كتف بنتي زي ما حصل، وكمان قدامي أنا ممكن أقطعهاله».

وكان زاهر، انفعل خلال الفترة الأخيرة، بمهرجان همسة الدولي، على أحد المعجبين، حاول وضع يديه على كتف ابنته خلال التصوير.

يذكر أن الفنان أحمد زاهر حقق نجاحًا واسعًا، خلال تأديته شخصية «فتحي»، بمسلسل «البرنس» العام الجاري، فضلًا عن نجاح ابنته ليلى، في مسلسل «الفتوة».