محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أظهرت دراسة أجراها باحثون من معهد "ماساتشوسِتس" للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، أن لدى أجزاء من الجينوم الخاص بفيروس كورونا القدرة على الاندماج في الجينوم البشري.
وفي إطار دراسة خصائص فيروس كورونا المستجد، قام الخبراء بإضافة جين إنزيم المنتسخة العكسية - وهو إنزيم مسؤول عن تحويل الحمض النووي الريبوزي (حمض RNA) إلى الحمض النووي الصبغي (حمض DNA) إلى خلايا بشرية واستزرعوا الخلايا الناتجة عن هذه العملية بدمجها مع فيروس كورونا، وفقا لروسيا اليوم.
وأبانت التجربة أن بعض أجزاء حمض RNA الخاص بالفيروس تحولت إلى حمض DNA وجرى نقلها إلى الصبغيات البشرية، الأمر الذي قد يفسر إيجابية نتائج فحوصات كورونا لدى أشخاص غير مصابين بمرض "كوفيد-19".
كانت هذه تفاصيل خبر لغير المصابين.. علماء يكشفون سر إيجابية فحوصات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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