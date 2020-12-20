منها صعوبة النوم.. 8 علامات مهمة تشير إلى مشاكل في كليتيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

للكلى في جسم الإنسان وظائف عدة، منها تنقية الدم من السموم التي تتراكم فيه نتيجة العمليات الحيوية التي تحدث في خلايا الجسم، والمحافظة على توازن المياه والأملاح، وغيرها من الوظائف.

ولكن هناك العديد من العلامات التي تشير إلى أن كليتيك لا تعملان بشكل صحيح، نذكرها لكم كما أورد في موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- مشاكل النوم:

عندما لا تعمل الكليتان بشكل صحيح، فهذا يعني أن السموم لا يمكن أن تخرج من الجسم عن طريق البول وتبقى في الدم.

وزيادة مستوى السموم تجعل من الصعب النوم، لهذا السبب عندما تنام أقل، فإنك تزيد من فرص تدهور وظائف الكلى.

2- الصداع والتعب والضعف العام:

تعمل الكلى السليمة على تحويل فيتامين د في أجسامنا للحفاظ على عظام قوية وإنتاج هرمون يسمى إريثروبويتين (EPO).

ويلعب هذا الهرمون دورًا مهمًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وعندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، فإنها تنتج كميات أقل من EPO، وينتج عن انخفاض خلايا الدم الحمراء (تلك التي تحمل الأكسجين) إرهاقًا سريعًا لعضلاتك ودماغك.

3- وجود جلد جاف وحكة:

تقوم الكلى السليمة بعمل هائل من خلال إزالة الفضلات والسوائل الزائدة من الدم، والمساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء، والحفاظ على الكمية المناسبة من المعادن في الجسم.

وتشير الحكة وجفاف الجلد إلى فشل الكلى في الحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن والمواد الغذائية التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض العظام والكلى.

4- رائحة الفم الكريهة:

عندما تتراكم الفضلات في الدم، فإنها تغيّر مذاق الطعام وتترك طعمًا معدنيًا في فمك، وتعد رائحة الفم الكريهة علامة أخرى على وجود الكثير من السموم والتلوث في مجرى الدم، علاوة على ذلك، قد تتوقف عن الرغبة في تناول اللحوم وتفقد شهيتك بشكل عام، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل غير صحي.

5- ضيق في التنفس:

العلاقة بين أمراض الكلى والمعاناة من ضيق التنفس، خاصة بعد بذل القليل من الجهد، سببها عاملين، أولاً، تنتقل السوائل الزائدة في الجسم إلى الرئتين عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، ثانيًا، فقر الدم يحرم جسمك من الأكسجين وهذا يؤدي إلى ضيق في التنفس.

6- تورم في الكاحلين والقدمين واليدين:

الكلى التي لا تعمل بشكل صحيح لا تزيل أي سوائل زائدة من الجسم، وهذا يؤدي إلى احتباس الصوديوم، ما يسبب تورم الكاحلين والقدمين واليدين، ويمكن أن يشير تورم الأجزاء السفلية من الجسم أيضًا إلى أمراض القلب والكبد أو مشاكل أوردة الساق.

7- آلام الظهر:

يمكن أن يؤدي الفشل الكلوي إلى آلام الظهر التي عادة ما تكون عميقة وتقع أسفل القفص الصدري مباشرة، ويمكن الشعور به في مقدمة الفخذ، وقد يكون سبب آلام الظهر والساق هو تكيسات الكلى، وهي أكياس كبيرة مملوءة بالسوائل، وهي نتيجة لمرض الكلى المتعدد الكيسات.

8- عيون منتفخة:

من العلامات المبكرة على تلف نظام مرشح الكلى ظهور البروتين في البول، والذي يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ حول منطقة العين.

ويمكن تفسير الانتفاخ حول العين من خلال حقيقة أن كليتيك تسرّب كمية كبيرة من البروتين في البول بدلاً من الاحتفاظ بها وتوزيعها في جميع أنحاء الجسم.