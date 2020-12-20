أحدث ألوان روج بدرجات الأحمر القوي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 ديسمبر 2020 01:45 مساءً - يتمتع اللون الأحمر بجاذبية خاصة تميزه عن مختلف الألوان، سواء تم استخدامه في تنسيق الأزياء بمختلف الإطلالات النهارية الكاجوال أو الرسمية أو المسائية أو إطلالات السهرات.

ولا يقتصر استخدام اللون الأحمر وجاذبيته على الأزياء والأكسسوارت فقط، إذ يُعد من أشهر وأقدم الألوان المُستخدمة في تصنيع الروج.

ويناسب الروج الأحمر جميع درجات ألوان البشرة، سواء كانت بشرة بيضاء أو سمراء أو حنطية.

وإذا كنتِ تُفضلين الظهور بإطلالات فخمة وجذابة تلفت الأنظار إليكِ، تقدم لكِ "الخليج 365.نت في هذا الألبوم، احدث الوان روج بدرجات الاحمر القوي:



أولاً: روج بدرجات اللون الأحمر المات

روج بدرجات اللون الأحمر المات





لاقى الروج المات رواجاً كبيراً بين الفتيات في الآونة الأخيرة، نظراً لتعدد واختلاف ألوانه، وملائمته لمختلف الإطلالات، سواء النهارية أو المسائية، إذ يمنح صاحبته إطلالة فخمة وجذابة تجذب الأنظار.



ويتميز اللون الأحمر المات بفخامة من نوع خاص، إذ يجذب الأنظار إلى إطلالتكِ، خاصة إذا قمت بتطبيقه مع مكياج العيون السموكي الخفيف أو الثقيل، أو المكياج الكلاسيكي الفخم.



ويناسب الروج الأحمر المات صاحبات البشرة البيضاء، كما يُعد خياراً جيداً أيضاً لصاحبات البشرة السمراء أو الحنطية.

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ثانياً: روج بدرجات اللون الأحمر اللامع

روج بدرجات اللون الأحمر اللامع



تُفضل الكثير من الفتيات الروج اللامع، إذ يُعد أكثر ملائمة للسهرات والخروجات المسائية، سواء في فصل الصيف أو في فصل الشتاء.



وعلى الرغم من قلة أنواع المكياج التي يُمكن تطبيقها مع درجات الروج الأحمر اللامع، إلا أن هناك الكثير من الفتيات تُفضلين تطبيقه، خاصة مع المكياج السموكي الثقيل، بدرجات الألوان الترابية، نظراً لما تمنحه لإطلالاتهن من جاذبية وجمالاً يخطف الأنظار.



ويناسب الروج الأحمر اللامع صاحبات البشرة البيضاء، لكن يلا يُمكن اعتباره خياراً مثالياً لصاحبات البشرة السمراء أو الحنطية، إذ يُفضل أن تستخدم صاحبات البشرة السمراء أو الحنطية درجات ألوان الروج الأحمر المات.

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