تسريحات شعر للفتيات لحفل نهاية العام بأسلوب حلا الترك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 ديسمبر 2020 01:45 مساءً - تعد النجمة الشابة حلا الترك مصدر إلهام لكثيرات من الفتيات في العالم العربي، حيث يستوحين منها الكثير من الأفكار الجمالية التي تعزز من جمال طلتهن في مختلف الأوقات. فإذا كنت من صاحبات الشعر الطويل، نرصد لك مجموعة تسريحات شعر ناعمة للفتيات مثالية لحفل نهاية العام، على طريقة حلا الترك، فاختاري من بينها ما يناسبك.



تسريحة الكعكة العالية الفوضوية

تسريحة الكعكة العالية الفوضوية



أنها تسريحة ناعمة وشبابية وغير متكلفة، تناسب الفتيات بشكل خاص، وهي إحدى أفضل تسريحات الشعر لحفل نهاية العام. فاعتمديها على طريقة حلا الترك، بحيث يكون الشعر ملفوفاً في منتصف الرأس بأسلوب الكعكة الفوضوية، مع ترك بعض الخصل الأمامية منسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة ذيل الحصان العالية

تسريحة ذيل الحصان العالية



تناسب تسريحة ذيل الحصان العالية جميع النساء والفتيات. لذلك، بإمكانك اعتمادها بأسلوب شبابي على طريقة حلا الترك لحفل نهاية العام، بحيث يتم رفع الشعر الى أعلى الرأس على شكل ذيل الحصان الويفي. ولإضفاء الحيوية على تسريحتك، اتركي بعض الخصل الأمامية منسدلة على جانبي الوجه وعلى مستوى الأذنين.

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تسريحة الكيرلي نصف المرفوعة

تسريحة الكيرلي نصف المرفوعة



هذه التسريحة مناسبة جداً لصاحبات الشعر الطويل والكثيف، والمجعد بشكل طبيعي أيضاً، كونها تسريحة مريحة وأنيقة وشبابية في الوقت نفسه. اعتمديها مع الغرة المسحوبة الى أعلى الرأس والشعر الكيرلي المنسدل على الظهر والكتفتين، وذلك على طريقة حلا الترك.

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تسريحة الضفائر

تسريحة الضفائر



تُعتبر تسريحة الضفائر بمختلف أشكالها من أفض الخيارات للفتيات في حفل نهاية العام، وخصوصاً تسريحة الضفائر الأمامية بأسلوب حلا الترك، والتي ترتكز على جعل الغرة على شكل ضفيرتين ملفوفتين بشكل ناعم، وترك باقي الشعر منسدلاً بأسلوب الويفي العفوي.

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تسريحة الشعر المموج المنسدل

تسريحة الشعر المموج المنسدل



إنها أحد تسريحات الشعر الشبابية الأكثر رواجاً، فهي مناسبة لمختلف الأوقات، وتشكل خياراً مناسباً لحفل نهاية العام. فاتركي شعرك منسدلاً على شكل تموجات ناعمة، الى جانب الغرة الجانبية، وذلك بأسلوب حالا الترك.