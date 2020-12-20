«سعاد» بعدما فازت بسيارة في «علبة حلاوة» عايزة تحولها أجرة: عشان أربي العيال

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ناشدت الحاجة سعاد محمد أحمد القاطنة بالغردقة التي ابتسم لها الحظ بعدما كسبت سيارة تويوتا كورولا من خلال كوبون وجدته داخل علبة حلاوة طحينية، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن يوافق على منحها موافقة على ترخيص سيارتها إلى أجرة بدلا من ملاكي؛ وذلك حتى تستطيع أن تنفق منها على أولادها بالحلال؛ وتكون مورد رزق يعينها على مصاريف الحياه، خاصة أنها لا تقدر على مصاريف السيارة الملاكي حيث أن لها ابنة مريضة فشل كلوي وتحتاج إلى مصاريف للعلاج بالإضافة إلى ابنتها المطلقة والتي تعيش معها وتصرف عليها وعلى أحفادها.

وعادت الابتسامة إلى السيدة الستينية سعاد بعدما كسبت سيارة تويوتا كورولا من كوبون داخل علبة حلاوة طحينية يقترب ثمنها من الأربعمائة ألف جنيه لتعم الفرحة عليها وعلى أبنائها.

وبعد 30 عاما من الكفاح ابتسم الحظ إلى الحاجة بعد الفقر والعمل المتواصل ليل نهار للإنفاق على أولادها بعد موت الأب فكانت لهم الأب والأم. سهرت الليالي وكادحت لتربية أولادها بحثا عن الرزق الحلال باعت خلالها البليلة والترمس الحلال لتربية أولادها حتى كافأها الله بالفوز بسيارة تويوتا كورولا من خلال كوبون وجدته داخل علبة حلاوة طحينية.

الحاجة سعاد محمد أحمد في العقد السابع من العمر من مدينة الغردقة مات زوجها منذ 30 عاما أم لثلاثة بنات إحداهما توفت وتركت لها أبناء لتربتهم والثانية مطلقة وتقطن لديها بأولادها والثالثة لشابة مريضة بالفشل الكلوي وتجري عملية غسيل ثلاثة أيام في الأسبوع وولد وحيد دون عمل وتقطن الحاجة سعاد في شقة متوسطة الحال بمنطقة حفر الباطن.

كافأ القدر الحاجة سعاد لتعود إليها الابتسامة بعد غياب ثلاثة عقود عندما تلقت مكالمة هاتفية من إحدى شركات الحلاوة الطحينية يخبرها بأنها كسبت سيارة فارهة آخر موديل لماركة عالمية تصل قيمتها إلى أربعمائة ألف جنيه من خلال رقم كوبون تم إرساله إلى الشركة.

تقول الحاجة سعاد في حديثها لـ«الوطن» إنها أحسنت تربية أولادها بالحلال منذ موت زوجها مات منذ ثلاثين عاما وطلبت الرزق بالحلال ودعوت الله كثيرا، وخلال هذه الأيام وهي لا يخلو فمها من الدعاء بطلب الرزق وتعويضها على تعبها وأخيرا استجاب لها.

وعبرت الحاجة سعاد عن فرحتها بفوزها بسيارة تصل قيمتها إلى أربعمائة ألف جنيه وقالت إنها لم تفكر في الأمر من ذي قبل، وأوضحت أنها قبل يومين اشترت علبة حلوى طحينية لتحضير وجبة عشاء لحفيدها وجهتها بنتها لإرسال الكوبون على غطاء علبة الحلاوة لتفاجأ باتصال من مسؤولي الشركة يخبرها أنها فازت بسيارة ولم تصدق إلا عندما استلمهتها واستلمت عقدها، لافتة إلى فرحتها وفرحة الجيران والذين تجمعوا معها للتعبير عن الفرحة.