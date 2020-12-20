«لعنة الطائر».. فتاة تقتل «بومة» فتلقى نفس مصيرها بشكل مفاجئ

لايف ستايل

واقعة غريبة من نوعها، هزت أرجاء مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من دول أمريكا الجنوبية، وبشكل خاص دولة كولومبيا، بسبب وفاة فتاة تدعى ميليديس ألدانا تبلغ من العمر 21 عامًا، عقب مرور 6 أشهر من إشعالها حالة من الغضب بنشرها فيديو مباشر عبر مواقع السوشيال ميديا، ظهرت خلاله وهي تقطع رأس بومة أمام المشاهدين، وهو ما بث حالة من الانزعاج الشديد للمواطنين بسبب تجريم الإساءة للحيوانات في البلاد، حيث تم اغتيالها بشكل مفاجئ في ولاية سوكري وغامض من قبل مسلحين ملثمين على دراج نارية.

مقطع فيديو يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

وكانت الفتاة العشرينية، قد قامت ببث مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهرت خلاله وهي متباهية بقطعها لرأس بومة حية، وذلك قبل مقتلها بـ6 أشهر ومشاركتها المقطع أمام أعداد كبيرة من المتابعين، إذ أطلق عليها فيما بعد لقب "قاتلة البومة"، من قبل نشطاء السوشيال ميديا.

وبمجرد موت البومة، تمايلت الفتاة يمينًا ويسارًا، معبرة عن فرحتها العارمة بعدما ذبحت الطائر الصغير، حسب موقع news18.

وعلى الفور، بعدما انتشر الفيديو على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تم إبلاغ السلطات عن الحادث، لكن لم تتمكن الشرطة من تأكيد ما إذا كانت الفتاة قد قتلت الطائر بالفعل، أم أنه كان خدعة بصرية.

اغتيال الفتاة صاحبة الفيديو

وعقب مرور 6 أشهر من الحادث المثير للجدل في البلاد، تعرضت «ألدانا» لعملي اغتيال أمام منزلها، من قبل رجلين مسلحين كانا يستقلان دراجة نارية، إذ أطلقا وابلا من الرصاص عليها في أنحاء متفرقة من جسدها، وماتت على الفور بعد تلقيها 6 رصاصات.

سرعان ما تم نقل الفتاة إلى أحد المستشفيات، للتحقيق في أمر مقتلها، إذ يعتقد البعض أنه تم اغتيالها بسبب ما أحدثته من غضب كبير بعد قتل البومة، لكن لم يتم الكشف بعد عن سر اغتيالها حتى الساعة.