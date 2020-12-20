وائل جسار يتغزل في زوجته بصورة رومانسية: كل حياتي

علاقات و مجتمع

تغزل المطرب اللبناني وائل جسار، في زوجته ميري، عبر خاصية «استوري»، على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ونشر صورة تجمعهما وأرفق تعليقًا باللغة الإنجليزية، قائلا: «كل حياتي».

قصة حب وائل جسار وزوجته: واحدة من معجباتي

وتعرف وائل جسار، على زوجته بالصدفة خلال إحدى حفلاته الغنائية، حيث كانت زوجته واحدة من معجباته وشاهدها وسط الكثير من الحاضرين في الحفل: «لاقيت الناس كلها بترقص وهي قاعدة بتتفرج عليا».

وتحدث جسار، عن قصة زواجه، خلال استضافته في برنامج «حكايات لطيفة»، للحديث عن مشواره الفني ما بين الغناء والذكريات.

وبعد قصة حب كبير تزوج وائل جسار و«ميري»: «بينا عشق وحب زي الأفلام، دي كل حياتي، نحن شخصان متفقان في كل شيء.. أنا ومراتي متفقان بشدة عشان برجنا واحد، إحنا الاثنين برج القوس»، ورغم ذلك انفصلا عن بعضهما في عام 2002، وعادا لحياتهما الزوجية مرة أخرى في 2005، وهو الوقت الذي أطلق فيه أغنية «مشيت خلاص».

وخلال حديثه، ذكر بأن زوجته وراء تسمية ابنهما «وائل» على اسمه، وهو يبلغ حاليًا 9 أعوام، وأوضح المطرب أن ابنه ليس لديه أي ميول فنية عكس شقيقته.

وذكر المطرب اللبناني، أن ابنته تحب الغناء ولديها أذن موسيقية، فهي سريعة الحفظ مثله وتغني بـ5 لغات مختلفة: «حاليًا أشجعها على دراستها وعلمها، وألا تفكر في المجال الفني، ولكن سأكون بجانبها وفي ظهرها خطوة بخطوة في حال أن لديها موهبة، نفسي تبقى زي فيروز».