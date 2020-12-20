لربات البيوت.. طريقة عمل شوربة لسان عصفور بالكرفس

مطبخ

تتميز شوربة لسان عصفور بالكرفس بمذاق مميز، فضلا عن قيمتها الغذائية العالية، ما يدفع العديد من ربات البيوت للبحث عن وصفة سهلة لإعداده لأسرهن في المنازل.

وفيما يلي وصفة سهلة وسريعة لتحضير شوربة لسان عصفور بالكرفس في المنزل، على طريقة الشيف الشربيني، حيث قدمت تلك الطريقة خلال برنامجه «الشيف» على شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير شوربة لسان عصفور بالكرفس

كرفس

لسان عصفور

ملح

سمنة

كرات

فلفل

جزر

زعتر

مرقة

طريقة تحضير شوربة لسان عصفور بالكرفس

- في البداية يجب تحمير لسان العصفور مع السمن داخل طاسة على نار متوسطة.

- تقطيع كلا من الجزر والزعتر والكرفس والكرات.

- إضافة الخضروات المقطعة على لسان العصفور.

- إضافة الملح والفلفل.

- إضافة المرقة ثم يترك حتى ينضج.