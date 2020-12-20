حضري لأطفالك براونيز مافن الشيكولاتة الشهي، وقدميه مع الحليب أو العصير الطبيعي بخطوات بسيطة ودون مجهود.

مقادير براونيز مافن الشيكولاتة

نصف كوب أصابع زبدة

نصف كوب دقيق

نصف كوب باودر كاكاو

رشة ملح

3 بيضات

كوب إلا ربع سكر

100 جرام شوكليت

طريقة براونيز مافن الشيكولاتة

أذيبي الشيكولاتة مع الزبدة لمدة نصف دقيقة في الميكرويف ويقلب جيدًا بعد الذوبان حتى يكون متجانسًا ويترك جانبًا.

ننخل الدقيق قبل استعماله بشكل جيد ثم نضيفه إلى الخليط الكاكاو والملح.

يخفق البيض والسكر في العجان لمدة ثلاث دقائق على أعلى سرعة.

تضاف الشيكولاتة المذابة بالزبدة على البيض والسكر مع تقليل سرعة الخفق حتى تتجانس المكونات، ثم نضيف بعد ذلك الدقيق والكاكاو والملح وتقلب المكونات بالملعقة حتى تتجانس.

يفرغ الخليط في صينية أو في الأكواب الورقية، ثم يدخل فرنا ساخن جدًا على درجة حرارة 180 درجة من ربع إلى ثلث ساعة، يترك بعد خروجه من الفرن لمدة حتى يبرد، ويقدم.