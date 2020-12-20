البيجاما أفضل هدية في زمن الكورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 ديسمبر 2020 01:38 صباحاً - هل فكرتِ مع نهاية العام واقتراب تبادل الهدايا أن تهدي أصدقاءك بيجاما؟ لا تضحكي ولا تستخفي بالأمر فهناك قطع قد يوازي ثمنها ضعف فستان سهرة من ماركة تجارية أو قارورة عطرومستحضرات العناية بالجلد. فكري في بيجامات الحرير التي تترافق مع كيمونو فهي تعتبر هدية قيمة من دون شك. لقد دخلت البيجاما حياتنا وبتنا نرتديها ليس للخلود الى النوم بل للخروج في السهرات وقد ارتدتها كل من سارة جيسيكا باركر وستيفاني صليبا وغيرهن...



دليلك المثالي لأجمل الهدايا المستوحاة من ثياب النوم

البيجاما اجمل هدية تتلقينها في زمن الكورونا



مئزر النوم الحريري الأخضر من Meng

بلوزة حريرية من la perla

بيجاما حريرية بلون بنفسجي باهت من Olivia von halle

وأعددنا باقة من المستحضرات التجميلية تجدينها لدى www.net_a_porter.com



كما أعددنا لك سلسلة من الأزياء المستوحاة من البيجاما والتي تستطيعين الخروج فيها من المنزل والسهر مع الأصدقاء.

أفضل الإطلالات بالبيجاما



طقم بيجاما من بالنسياغا

طقم من فالنتينومطبع من الحرير

قفطان من منغ من الحرير

طقم من برادا من الكريب

طقم من مارني من الساتان الحريري





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كيف ترتدين هذه الصيحة؟

أفضل الإطلالات بالبيجاما





يمكنك ارتداء السترة فقط مع سروال من الدنيم او مع سروال كلاسيكي اسود حسب المناسبة التي تودين حضورها.

أو يمكنك ارتداء الطقم بالكامل مع صندل مفتوح بكعب عال فالكعب العالي الرفيع مثالي لهذا النوع من الأزياء.

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