إطلالات شرقية فاخرة من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 ديسمبر 2020 01:38 صباحاً - الذوق العربي أو الشرقي في الملابس له طابعه المميز، وحين تعتمده المرأة يجعلها تشعر بأنها أميرة من عالم الأساطير، لذلك دائماً ما ترتبط كلمة الإطلالة الشرقية بالفخامة؛ لأنها تحتوي على تصميمات وتطريزات وأقمشة فخمة، ولكن ما هي أفخم الإطلالات الشرقية التي اعتمدتها النجمات العرب.



ياسمين صبري:

ياسمين صبري



اعتمدت "ياسمين صبري" إطلالتينِ ذواتَيْ طابع شرقي، الأولى كانت من خلال فستان ذهبي، والثانية بفستان كريمي، وقد ظهرت "ياسمين" مثل الأميرة من خلال هذين الفستانينِ ما جعل الكثير من الجمهور يشبهونها بأميرة ديزني "ياسمين"، حتى أن الفترة التي ظهرت بها هذه الصورة رشحها الجمهور لتكون بطلة فيلم "علاء الدين" الذي يحاكي فيلم الرسوم المتحركة.

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بثينة الرئيسي:

بثينة الرئيسي



أما "بثينة الرئيسي" فلم تعتمد إطلالة تشبه أميرة "ديزني" "ياسمين"، بل اعتمدت إطلالة "ياسمين" بكل تفاصيلها حتى تسريحة الشعر؛ لتظهر وكأنها آتية من عالم الخيال.

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كارول سماحة:

كارول سماحة



اعتمدت "كارول سماحة" فستاناً مميزاً ذا طابع شرقي من خلال الأكمام الشيفون الواسعة، مع تطريز مميز على منطقة الصدر والأكتاف، وأيضاً منطقة الخصر، الأمر الذي حدد جسمها وأبرز رشاقتها.

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سيرين عبد النور:

سيرين عبدالنور



وفستان "كارول سماحة" يشبه كثيراً الفستان الذي اعتمدته "سيرين عبد النور" ولكنه كان باللون الأحمر الداكن، وفستان "سيرين" كان مطرز بالكامل على عكس فستان "كارول".

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بلقيس فتحي:

بلقيس فتحي



أما "بلقيس فتحي" فقد اعتمدت إطلالة مميزة باللون الأخضر، وقد ظهر الطابع الشرقي من خلال الكاب المطرز الخاص به، وقطعة الرأس التي أعطتها المظهر الملكي الفخم.

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أصالة:

أصالة



وقد اعتمدت "أصالة" أيضاً فستاناً بكاب ولكن لونه كان أصفر، وتصميمه بسيط من دون أي تطريزات.

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نور الغندور:

نور الغندور



أما "نور الغندور" فقد اعتمدت فستاناً من دون أكمام بألوان مبهجة، يظهر فيه الطابع الشرقي من خلاله ألوانه والاستخدام المميز للإكسسوارات التي اعتمدتها "نور".

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ميريام فارس:

ميريام فارس



بينما ارتدت "ميريام فارس" فستاناً شرقياً مميزاً بتصميم في غاية البساطة، ولكن الطبعة التي رسمت على القماش تعتمد على الرسوم الهندسية العربية.

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هند صبري:

هند صبري



أما "هند صبري" فقد اعتمدت قفطاناً مميزاً باللون الأخضر الداكن والذي جعل إطلالتها جذابة؛ لأن اللون كان مناسباً للون بشرتها.

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