10 قطع مجوهرات لسهرة نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 ديسمبر 2020 01:38 صباحاً - المجوهرات كفيلة بنقل إطلالة السيدة إلى مستوى آخر من الفخامة. هي حتماً من بين التصاميم المحبّبة إلى قلبها؛ إذ تزيدها جمالاً وسحراً.

من الأقراط إلى العقد، وصولاً إلى الخواتم والأساور، تصاميم مجوهرات فخمة تجعلها محط أنظار الجميع من دون شك، وخصوصاً إذا اختارتها من الصيحات الرائجة، لذلك عليها أن تنتقي مجوهراتها بكل دقة؛ حتى تكون مواكبة للموضة من كل النواحي، خاصة مع ما يناسب ذوقها وشخصيتها.



سحر خاص

Nina Runsdrof



برز اللون الأصفر للمجوهرات بكل تدرّجاته، وهو لون يمنح إطلالة كل سيدة سحراً خاصاً، ويجعلها تتميّز عن سائر السيدات، كما أنه يعبّر عن الفرح والانتعاش، ويضيف رونقاً لوجهها ويضيئه، لذلك لا بدّ من أن تجعل السيدة أنوثتها تسطع مع انعكاس الأحجار الثمينة الصفراء التي تزّين مجوهراتها؛ لتجسّد من خلالها جانباً آخر من شخصيتها.

أما الأحجار الألماسية بمختلف أشكالها فهي صديقة كل سيّدة، لِمَ لا تختارين مجوهراتكِ الألماسية على شكل شراشيب منسدلة؛ لتمنحكِ جاذبية وأناقة لا تقاوم في موديلات تخطف الأنفاس، مثل تصاميم المجوهرات الألماسية السوداء والمضاءة ببريق فضي؟!

لسهراتكِ المميزة، اختاري المجوهرات التي تتميّز بالمزيج من الأحجار الكريمة باللونين الأزرق والأبيض، الذي يعكس النقاوة، الفخامة، والأنوثة الناعمة، بالرغم من التصاميم ذات الأحجام المبالغ بها، ومن المهم أن تختاري المجوهرات التي تتّسم بهذا المزيج مثلاً؛ لإطلالة كلاسيكية.

أما إذا كنتِ من السيدات المغامرات، فلا بدّ أن تعتمدي العقد المزيّن باللؤلؤ باللونين الأبيض والأزرق وتنسقيه مع بزّة رسمية باللون الأزرق مثلاً؛ للحصول على إطلالة تلفت الانتباه إليكِ من كل حدب وصوب.

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الصخب والابتكار والريش

Pasquale Bruni



تخلق التصاميم التي تتّسم بالألوان الصاخبة والأشكال المبتكرة والجريئة لدى السيدة موجة عالية من الأحاسيس وتأسر قلبها ونظرها، من المهم اعتماد هذه المجوهرات والابتعاد عن الإطلالة الروتينية.

إذا كانت السيدة صاحبة أسلوب كلاسيكي، فيجب تنسيقها مع ملابس موحّدة اللون، أما إذا كانت صاحبة أسلوب مغامر؛ فيجب اعتماد هذه الموديلات من المجوهرات مع ملابس ملوّنة.

يجب ألا ننسى الريش؛ لأنه بلا شك واحد من أهم الصيحات التي اجتاحت موسم الخريف، انتقلت هذه الصرعة من الأزياء إلى المجوهرات الفاخرة لتتجسّد في تصاميم خلّابة وغير تقليدية من الألماس والأحجار الكريمة، مثل الأقراط التي اتّخذت شكل ريشة، والساعة التي تتميّز بالقرص المطبّع بالريش.

أمّا إذا أرادت السيدة الحصول على قطعة مجوهرات مميّزة ولافتة، فعليها أن تختار سواراً مرفقاً بريشة زرقاء ضخمة.

وأخيراً، لا بد من ذكر البروش، أو ما يعرفه البعض بالدبوس، هو قطعة مجوهرات تستخدم لتزيين الملابس خلال السهرات، نجدها بكثرة ضمن مجموعات الإكسسوارات العصرية المصنوعة من معادن خفيفة، ولكننا مؤخراً بتنا نراها تدخل في مجموعات المجوهرات الفاخرة، وتكتسب الكثير من الرفاهية في صياغتها.

يستخدم البروش كقطعة تزيّن بها الملابس في النهار والمساء، حسب تصميمه، فإذا كان البروش مرصّعاً بالألماس والأحجار الفاخرة، فبالتأكيد لا يمكن أن تزيّن به إطلالة بالجينز أو بأزياء كاجوال؛ لأن هذه الإطلالة ستفقده قيمته، بالإضافة إلى أنها ستبدو مبهرجة.

أما إذا كانت السيدة تتحضّر للذهاب إلى حفلة ما أو سهرة ما، فننصحها باختيار بروش مناسب للون فستانها، فإذا كان فستانها أسود؛ فبإمكانها أن تختار بروش مرصعاً بالألماس، وهو مصنوع من الذهب الأصفر ومرصع بحبات الألماس بأسلوب فاخر وأنيق؛ يزيد من رفاهية إطلالتها وإشراقها.

أما إذا كانت ترتدي فستاناً باللون النيلي أو الأزرق؛ فننصحها باختيار بروش على شكل زهرة متفتحة، مصنوع من الذهب الأبيض وعرق اللؤلؤ ومرصّع بحجر الزفير الأزرق وأحجار الألماس المتوهّجة.

أما إذا كانت أزياؤها باللون الأحمر الجريء؛ فبإمكانها أن تزيّن إطلالتها ببروش مصنوع من الذهب الأبيض ومرصّع بالألماس وحجر الياقوت.

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