الامارات | نجم «البيتلز» يكمل ثلاثية «ماكارتني»

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم «البيتلز» يكمل ثلاثية «ماكارتني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا نجم فرقة «البيتلز» البريطانية سابقاً، بول ماكارتني، أول من أمس، إلى التلقيح ضد فيروس «كورونا»، في تصريحات أدلى بها بمناسبة صدورأسطوانة له منفرداً بعنوان «ماكارتني 3»، تضم أغنيات جديدة وأخرى قديمة، أعاد العمل عليها خلال فترة الحجر الأولى في الربيع الماضي.

وقال ماكارتني، لـ«بي بي سي»، عن اللقاح: «سآخذه، وأود أن أشجع الناس على أخذه أيضاً». وأضاف: «في الماضي كان ثمة أشخاص يعارضون اللقاحات ولا بأس في ذلك، فهذا ما اختاروه. ولكن الآن بوجود الإنترنت، باتت هذه التوجهات تترسّخ وثمة أشخاص لن يأخذوا اللقاح».

والأسطوانة التي صدرت بتأخير أسبوع عن الموعد المقرر هي في الواقع الجزء الثالث من ثلاثية كانت باكورتها أسطوانته الأولى منفرداً، التي صدرت قبل 50 عاماً وحملت عنوان «ماكارتني». وتلتها «ماكارتني 2» بعد 10 سنوات، أي في 1980. وأوضح النجم في بيان أنه «لم يكن يعتزم في الأساس إصدار أسطوانة عام 2020»، لكنه أشار إلى أن «فترة الحجر أتاحت له الفرصة لإعادة العمل على أغنيات قديمة لم تطرح في السوق من قبل، وكتابة أغنيات جديدة».

وتتيح «ماكارتني 3» للمستمع اكتشاف مجموعة من الأغنيات غير المعروفة يتولى فيها ماكارتني في وقت واحد الغناء والعزف على البيانو والغيتار والطبول.

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