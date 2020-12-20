الامارات | جمعة الفلاحي يتقدّم الصقارين في ختام الصيد بالصقور

شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة الفلاحي يتقدّم الصقارين في ختام الصيد بالصقور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج مهرجان الظفرة 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في شوط جرناس تلواح (جير بيور وجير قرموشة) بمسابقة الصيد بالصقور، التي تنظم بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين في ميدان الصقور بمدينة زايد في منطقة الظفرة، فيما تستمر مسابقات المهرجان لغاية 30 يناير 2021.

وأسفرت نتائج شوط جرناس تلواح (جير بيور وجير قرموشة) عام عن فوز «إسعاف» لمالكه جمعة عبدالله الفلاحي بالمركز الأول بزمن 15.766 ثانية وبسرعة بلغت 91.336 كلم/‏‏ساعة، وفي المركز الثاني «وصايف» لمالكه أحمد سالم سعيد بن غدير الكتبي بزمن 16.042 ثانية وبسرعة 89.764 كلم/‏‏ساعة، وفي المركز الثالث جاء «عجايب» لمالكه غدير سهيل سالم الكتبي بزمن 16.105 ثانية بسرعة 89.413 كلم/‏‏ساعة. وشهدت مسابقة الصيد بالصقور على مدار أربعة أيام مشاركة مئات الصقارين، ضمن ستة أشواط لمسابقات التلواح، منها أربعة أشواط خاصة لفئة الفروخ، وشوطان مخصصان لفئة الجرناس، وقد خصص للمسابقة 30 جائزة قيمة بواقع خمس جوائز لكل شوط. يذكر أن الدورة 14 من مهرجان الظفرة، تأتي هذا العام بشكل استثنائي في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تحدي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19»، وتقتصر على مسابقات المهرجان على مزاينة الإبل لفئتي المحليات والمجاهيم، ومزاينة الصقور ومسابقة الصيد بالصقور وسباق الخيول العربية الأصيلة وبطولة سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر ومزاينة السلوقي العربي التراثي ومسابقة الرماية ومزاينة غنم النعيم، وذلك ضمن جدول ومواعيد كل فئة بواقع ثلاثة أيام في نهاية كل أسبوع ولنحو 13 أسبوعاً.

وحضر التتويج عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة ادارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، وأحمد بن هياي المنصوري، مدير محمية المرزوم، وعدد من الصقارين وممارسي رياضة الصيد بالصقور.

«إسعاف» أولاً، و«وصايف» ثانياً، و«عجايب» في المركز الثالث.

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