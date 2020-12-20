الامارات | البيرو: إعادة فتح موقع ماتشو بيتشو الأثري

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شكرا لقرائتكم خبر عن البيرو: إعادة فتح موقع ماتشو بيتشو الأثري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعاد موقع ماتشو بيتشو السياحي الشهير في البيرو فتح أبوابه، أمس، بعد إغلاق لخمسة أيام بسبب احتجاجات من سكان المنطقة ضد شركات السكك الحديد.
وكان الموقع السياحي الشهير في البيرو أغلق أبوابه الإثنين الماضي إلى أجل غير مسمى لدوافع أمنية، بفعل احتجاجات من السكان تؤثر في انتظام حركة القطارات.
ويُشكل القطار وسيلة النقل الوحيدة للسياح الراغبين في زيارة القلعة، لكنه يُستخدم على نطاق واسع أيضاً من سكان المنطقة.
وفي الأول من ديسمبر الجاري، بعد شهر من إعادة فتح الموقع، زاد ماتشو بيتشو من قدرته الاستيعابية 40% لتصل إلى 1116 زائراً يومياً، مع دخول مجاني حتى 31 الجاري.
وأدرجت «اليونسكو» في 1983 حصن ماتشو بيتشو المشيد في القرن الـ15 على قائمتها للتراث العالمي.
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