«حظ وشرف إني أقابله».. هبة مجدي تتغزل في محمد صبحي: تكريمك شرف ووسام

علاقات و مجتمع

عبارات من الغزل والمدح وصفت من خلالها الفنانة هبة مجدي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، طبيعة العلاقة التي تجمعها بالفنان محمد صبحي، وشاركت هبة، عددا من الصور توثق لحظة تسلمها جائزة برفقة الفنان محمد صبحي، معلقة: «بمناسبة مرور 50 سنة على المسيرة الفنية لأستاذي محمد صبحي، ليا الحظ والشرف إني قابلته واشتغلت معاه واداني فرصة كبيرة وأنا عيلة في أولى ثانوي، واتعلمت منه واداني ثقة كبيرة».

وتابعت الفنانة خلال تعليقها: «تكريم حضرتك ليا شرف ووسام كبير قوي مش قادرة أوصفه».

مئات التعليقات تلقتها الفنانة على الصور التي جمعت بينها وبين محمد صبحي، فضلًا عن تسجيلات الإعجاب، والتي كان من أبرزها: «الله فستانك حلو أوي أقسم بالله ربنا يحميكي يارب، بابا ونيس روح قلبي بحبه جدا أبويا الروحي اتعلمت منه كتير جدا جدا، وانتي يا هبة جميلة وتستاهلي كل خير وفرح ونجاح، شبه والدك جدًا، إنتي تستاهلي كل حاجة حلوة».

هبة مجدي عن زواجها: أول سنتين كانوا الأصعب

وكانت روت الفنانة هبة مجدي، تفاصيل زيارتها الأولى لمدينة الجونة، قائلة: «أول لما ركبت الطيارة شوفت جمال أنا مشفتهوش قبل كده، لما كنت بسافر وبرجع مكنتش بشوف الجمال اللي أنا شوفته بالصحرا والجبال والبحر، كان منظر رائع خلاني أبقى متحمسة ومتشوقة للجونة، ساحرة زي ما بيقولوا».

وتمنت هبة مجدي، خلال لقاء على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، استئناف عرض مسرحية «الملك لير»، قائلة: «المسرحية دي ليها حاجة كبيرة بالنسبة لينا ومش مجرد عرض مسرحي، لأني حبيت واتخطبت واتجوزت محمد محسن فيها، وكنت حامل وأنا بعرض أول 6 شهور للحمل وبعدين وقفنا وجبت دهب، وبعدين رجعنا تاني المسرحية لمدة شهرين»، لافتة إلى أنها متزوجة منذ 4 سنوات ونصف.

وعن زواجها بـ محمد محسن، قالت: «بغض النظر عن اللي بيحصل لكن من بداية السنة التالتة الأمان بيظهر، وبداية السنة الرابعة أحسن، الحمد لله إنهم مروا، أول سنتين كانوا الأصعب».