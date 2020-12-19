بكمامة «مش عادي».. نسرين طافش تناهض العنف ضد المرأة: الرجولة حماية واحتواء

علاقات و مجتمع

انضمت الفنانة نسرين طافش، لقائمة الفنانين والفنانات الذين يناهضون العنف ضد المرأة بكل صوره وأشكاله، من خلال دعم مبادرة «مش عادي»، وشاركت صورة لها مرتدية كمامة، مدون عليها عبارة مش عادي، وهو شعار المبادرة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأرفقت نسرين طافش، تعليقًا على الصورة التي شاركتها، قائلةً: «العنف ضد المرأة سواء لفظي أو جسدي، مش عادي، المرأة أمانة، والرجولة حماية واحتواء».

وتابعت: «مبادرة ميدفست مصر لتسليط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة، بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون».

ولاقت الصورة التي شاركتها نسرين طافشش، تفاعلا كبيرا من متابعيها، وحصدت آلاف تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات وكان من أبرزها: «العنف بشتى أنواعه مرفوض، الستات محتاجة تاخد حقها أكتر من كده، إنتي جميلة أوي، ربنا يحميكي».

وخلال الفترة الماضي، تصدر اسم الفنانة نسرين طافش، محركات بحث «جوجل» بعد حديثها عن رفضها تجربة لقاح كورونا الجديد الذي أعلن عدد من الدول الأوروبية الانتهاء من إعداده لمواجهة فيروس كورونا.

ودونت عددًا من التغريدات تشير إلى أنها ليست «كمالة عدد أو فأر تجارب»، وذلك بعد وفاة 6 أشخاص جرى تطعيمهم بلقاح كورونا.

معلومات عن نسرين طافش

- ولدت الفنانة نسرين طافش في مدينة حلب السورية.

- تبلغ من العمر 37 عامًا.

- قدمت العديد من الأغاني وشاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات على مستوى الوطن العربي، أبرزها: فنجان الدم، جلسات نسائية، والإخوة.

ترشحت عام 2017، لجائزة أجمل 100 وجه في العالم، منافسةً العديد من الفنانات العالميات أبرزهن سكارليت جوهانسون، والممثلة الإنجليزية بطلة صراع العروش ناتالي دورمر، والممثلة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس»، والممثلة الهندية كاترينا كيف.

جرى الزج باسمها في الخلافات بين المطربة السورية أصالة، والمخرج طارق العريان، وسط شائعات وجود علاقة تجمعها بـ«العريان»، وهو الأمر الذي نفاه الثنائي.

وكانت نسرين طافش، أثارت حالة من الجدل في ظهور سابق لها على «إنستجرام» وذلك بنشرها صورة لها لم يرض عنها الجمهور.

وظهرت نسرين طافش في منطقة الأهرمات، ترتدي ملابس شتوية عبارة عن جاكيت وبنطال باللون الأسود، واعتمدت على المكياج الخفيف.

يذكر أن نسرين طافش، شاركت مؤخرًا في مسلسل «الوجه الآخر» مع الفنان ماجد المصري والفنانة ندا موسى.