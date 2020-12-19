طبيب: مواليد المصابات بكورونا لديهم مناعة وقتية ضد الفيروس

صحة

كشفت دراسة أجريت في جامعة سنغافورة، عن أن الحوامل المصابات بمرض «كوفيد 19»، يكتسب أطفالهن مناعة ضد فيروس كورونا، حيث أجريت الدراسة على 16 امرأة ممن عانين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، أن الأطفال المولودين لأم مصابة بفيروس كورونا، تنتقل لهم الأجسام المضادة للفيروس، عن طريق المشيمة.

وأضاف أثناء حديثه لـ«هُن»، أن هذه الأجسام المضادة وقتية وغير مستمرة، وذلك لأن مناعة الأم متغيرة: «لو الأم مصابة بمرض معين ينتقل للطفل عن طريق المشيمة».

وكانت أوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الحوامل اللاتي يعانين مشاكل خطيرة في القلب يصنَّفن من الفئات الأكثر عرضة لمخاطر مرتفعة جدا للإصابة بالفيروس، ويُنصحن بالبقاء في المنزل طوال الوقت، وبتجنُّب التعامل وجها لوجه مع الآخرين. فضلا عن الرجوع للأطباء طلبا للعناية.

دراسة تكشف انتقال فيروس كورونا إلى الجنين أثناء الحمل

وكشفت دراسة أجريت في الصين، عن إصابة ثلاثة أطفال من بين 33 طفلا ولدوا لأمهات مصابات بكوفيد 19.

ولا دليل على أن الفيروس يتسبب في مشكلات في النمو بالنسبة للأطفال حديثي الولادة، بحسب باحثين في كلية رويال كوليدج لطب النساء والتوليد.

هل النساء الحوامل أكثر عرضة لخطر كوفيد-19؟

وتعتبر النساء الحوامل أو اللاتي كن حوامل مؤخراً، ممن هن أكثر تقدماً في السن أو يعانين من زيادة الوزن أو من حالات طبية أساسية مثل فرط ضغط الدم والسكري، أكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19.

عندما تصاب النساء الحوامل بالمرض، يكن أشد حاجة إلى تلقي الرعاية في وحدات العناية المركزة مقارنة بالنساء غير الحوامل في سن الإنجاب.

ونظراً للتغيرات التي يتعرض لها جسم المرأة الحامل وجهازها المناعي، فمن المعروف أن بعض الأمراض التنفسية قد يكون لها تأثير سيئ على الحوامل.

لذلك من المهم أن يتخذن تدابير احتياطية لحماية أنفسهن من مرض كوفيد-19، وأن يبلغن الطبيب عند ظهور أعراض مثل الحمى والسعال أو صعوبة التنفس.