بعد إجراء جراحة.. ياسمين غيث: أبويا جنة على الأرض ومن غيره هنتهي

علاقات و مجتمع

تغزلت الفنانة ياسمين غيث، في والدها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وروت كواليس تدهور حالته الصحية وخضوعه لعملية جراحية في القلب عقب تعرضه لجلطة.

بدأت الفنانة منشورها بكيفية تلقيها خبر مرض والدها، قائلة: «أخويا كلم مامتي اللي كانت معايا بتساعدني، وقال لها إن أبويا جاله جلطة في القلب، وهو في العزبة لوحده، ونقلوه على المستشفى ولازم يعمل عملية في خلال 4 ساعات علشان يتلحق».

وتابعت ياسمين غيث: «طول مانا في الطريق مش بنطق بكلمة ولا برد على حد ولا أصلا سامعة غير أبويا و هو دايما بيقول لي يا روح قلبي يا سمسمتي.. ما أصل أنا فعلا سمسمته، بنته اللي طول عمره شايلها في عينه وبيدلعها ويعملها اللي بتتمناه».

وأشارت الفنانة خلال حديثها عن والدها: «كل اللي بفكر فيه، يا رب والنبي أسمعه بيقول لي كده تاني.. يارب أنا بجذب كل الصحة لأبويا، يا رب اشفي كل خلية في جسد أبويا، يا رب أذب كل جلطة في جسد أبويا، ده اللي كنت بقول له طول الطريق».

«أبويا جنة ربنا على الأرض»، بهذة العبارة واصلت الفنانة ياسمين غيث، حديثها عن والدها ووصفها لمشاعرها أثناء خضوعه لعملية جراحية: «أبويا ده روحي وحياتي الحلوة، الطيبة والقلب اللي مافيش أطيب منه، فضلت أقول ألطف بيه يارب، زي ما قدرت، ألطف، وألف حمد وشكر ليك يا رب زي ما قدرت، لطفت، دخل عمل قسطرة للقلب في خلال 4 ساعات، ودلوقتي في مرحلة التعافي».

وطالبت ياسمين، متابعيها، بالدعاء لوالدها، قائلةً «إدعوله والنبي ربنا يكمل شفاه على خير لو بتحبوني، علشان أنا من غير أبويا ممكن أنتهي».

ياسمين غيث، مصممة أزياء وممثلة مصرية، حفيدة النجمين عبدالله وحمدي غيث. أصيبت بالسرطان وبدأت في عمل حملات توعية بالمرض وتشجيع الناس على محاربته والقضاء عليه، ومن هنا جاء دخولها لعالم التمثيل بالصدفة بعدما عرض عليها المنتج محمد مشيش المشاركة في مسلسل حلاوة الدنيا، وتقديم دور فتاة مصابة بالسرطان وتحاربه كما فعلت في الحقيقة.