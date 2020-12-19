أخطرها ظهور التنين لحكم العالم.. 10 توقعات للعرافة العمياء لعام 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

اعتبر العالم وبخاصة الغرب العرافة البلغارية المعروفة بـ "بابا فانجا"، أنها قديسة خارقة، بعد أن تحقق عدد من توقعاتها على مدار السنوات السابقة، من عمليات إرهابية وكوارث طبيعية.

اشتهرت "بابا فانجا" باسم العرافة العمياء، فهى امرأة عجوز من بلغاريا وُلدت فاقدة البصر، ورُغم وفاتها عام 1997، إلا أنها سجلت توقعاتها حتى عام 2030.

سلسلة من الأحداث توقعتها العرافة العمياء، وتحققت حتى بعد وفاتها لعل أخطرها أحداث 11 سبتمبر عام 2001، وكارثة تسونامي الذي ضرب اليابان في 2004، إضافة إلى وصول دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية، وكان التوقع الأكثر جدلًا مؤخرًا هو انتشار فيروس كورونا حيث قالت من قبل: "مرض خطير سيكتسح العالم عام 2020".

ومؤخرًا نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرًا استعرضت خلاله توقعات العرافة البلغارية "بابا فانجا" لعام 2021، وجاءت كالتالي:

1- نهاية قارة أوروبا

توقعت العرافة البلغارية فانجا، أن عام 2021 "سيجلب غزوًا للمتطرفين" على أوروبا، وأن القارة ستواجه هجمات كيميائية من "غزاة الشاش"، حيث ستكون القارة الأوروبية في خطر كبير قد تصل إلى "نهاية وجودها"، وبشكل أكثر تحديدًا، قال أحد المقربين منها بأن "المتطرفين سيستخدمون ترسانة أسلحة كيماوية ضد الأوروبيين".

2- سقوط أوروبا

توقعت فانجا السقوط الاقتصادي لأوروبا عام 2021.

3- اغتيال الرئيس الروسي

توقعت أيضًا محاولة اغتيال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وادّعت بأن هذا التهديد بقتل زعيم الكرملين يمكن أن يأتي من داخل بلاده.

4- إصابة ترامب بمرض غامض

وعن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، توقعت فانجا بأنه سيصاب بمرض غامض سيجعله أصم ويعاني من صدمة دماغية.

5- أحداث طبيعية وكوارث تغير العالم

توقعت بابا فانجا أن تواجه البشرية تغييرات بالطبيعة وحدوث مواجهات ضخمة، فقالت: "العالم سوف يعاني من الكثير من الكوارث العظيمة.. سيتغير وعي الناس".

6- انقسامات حادة في العقائد بين البشر

قالت بابا فانجا: "ستأتي أوقاتًا عصيبة.. سوف ينقسم الناس حسب عقيدتهم.. أحداثًا مدمرة ستغير مصير البشرية".

7- اكتشاف الحياة على كواكب جديدة

بالنسبة للمستقبل البعيد، توقعت بأنه "سيتم اكتشاف الحياة على كواكب أخرى غير الأرض، وستتضح كيف ظهرت الحياة على الأرض لأول مرة"، وخلال الـ 200 عامًا القادمة، سيتواصل الناس مع أشقائهم الروحيين من عوالم أخرى.

8- القطارات ستطير

توقعت كذلك أن تطير "القطارات" باستخدام ضوء الشمس، كما تنبأت أيضًا بتوقف إنتاج البنزين وبالتالي استقرار الأرض.

9- تنين يحكم البشرية

قالت في توقعاتها لعام 2021: "تنين قوي سيستولي على البشرية.. سوف يتحد العمالقة الثلاثة، أرى أرقام 100 و5 وأصفار كثيرة، والناس يحملون عملات نقدية حمراء". وافترض المترجمون لتوقعات فانجا بأن "التنين" هو دولة الصين التي أصبحت قوة عظمى، وقد يكون العمالقة الثلاثة هم روسيا والهند والصين، وفيما يتعلق بالمال، فإن الأوراق النقدية فئة 100 يوان و5000 روبل لها لون أحمر.

10- القضاء على السرطان

بحسب فانجا: "في بداية 2021 ستتخلص البشرية من مرض السرطان، سيأتي اليوم الذي يتم فيه تقييد السرطان بسلاسل حديدية".