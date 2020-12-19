محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: الموز من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر والمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها الجسم، فضلا عن أنه مصدر جيد للألياف وكذلك مضادات الأكسدة، وبالتالي فتناول ثمرة من الموز يوميًا يساهم في تحقيق العديد من الفوائد الصحية. لقراءة المزيد..اضغط هنا

كانت هذه تفاصيل خبر فوائد متعددة لتناول الموز يوميًا.. أهمها تعزيز مستويات الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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