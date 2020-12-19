حصاد 2020.. كيف كان إطلالات النجمات في حفلات زفافهن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

على الرغم من أن عام 2020 كان محاصرا بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم وفرض قيودا على الجميع، وبسببه تقرر الإغلاق وتوقف الحياة جزئيا، غير إن ذلك لم يمنع من حفلات الزفاف.

وفي هذه العام احتفل العديد من نجوم الفن بحفلات زفافهم، وبعضهم أثار الجدل على موقع التواصل الاجتماعي وأصبح حديث الكثير بسبب إطلالات النجمات التي خطفت الأنظار. في التقرير نستعرض لكم أبزر الحفلات التي كانت مثار جدل بين الجمهور.

- درة وهاني سعد:

احتفلت الفنانة التونسية درة زروق، في 2 نوفمبر الماضي، بعقد قرانها على المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين فقط. وطلت درة بثلاث إطلالات في حفل زفافها وهم كالتالي:

- ظهرت بفستان قصير بصيحة وان شولدر ومرصعا بحبيبات براقة، ومن أسفل مزين بكرنيشة صغيرة من التل، وأكملت درة إطلالتها بوضع سورتيت على رأسها وتركتب شعرها منسدلا إلى الخلف.

- أما الإطلالة الثانية فاختارت فستاناً أنيقاً أبيض مجسم، مزيناً بإكستنشن طويل منفوش بنفس اللون، بتوقيع مصمم الأزياءالعالمي زهير مراد، وأكملت درةجمالالإطلالة بطرحة الزفاف الطويلة، واعتمدت مكياج هادئ ناعم.

- أما الإطلالة الثالثة ارتدت درة فستان أبيض في عقد قرانها، وتميز بلونه الأبيض بقصة الميرماد، مزينا بالدانتيل الشفاف من الجانبين من توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد، واختارت تصفيفة الشعرالويفي المنسدل على الجانبين مع ماكياجًا ناعماً بدرجات ألوان النيود، واعتمدت إكسسوارات أنيقة مكونة من كولية ناعم وخاتم بتصميم رقيق.

بينما ارتدى زوجها المهندس هاني بدلة كلاسيكية سوداء مع قميص أبيض.

- هنادي مهنا وأحمد خالد صالح:

احتفلت الفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح، بحفل زفافهما، يوم 7 نوفمبر الماضي، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من الفنانين، وأحيا حفل الزفاف الفنان تامر حسني والفنان حكيم والفنانة بوسي.

ظهرت هنادي وهي ترتدي فستان زفاف أبيض منفوشًا مطرزًا بالكامل بالتطريز والورد، وأكملت هنادي أناقة الفستان واختارت معه طرحة زفاف مزينة بنفس تطريز الفستان وزينتها من الأمام بالهير بيس، وتركت شعرها منسدلًا أسفلها، واختارت مكياجًا قويًا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، مع الألوان الترابية.

بينما ارتدى زوجها الفنان أحمد خالد صالح بدلة باللون الأبيض وأسفلها قميصا باللون الأبيض وبنطلونا باللون الأسود.

- ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة:

احتفلت الفنانة ياسمين صبري و رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعقد قرانه على الفنانة ياسمين صبرى يوم 17 إبريل الماضي، في أجواء بسيطة اقتصرت على العائلة.

وارتدت ياسمين، فستان ساتان أبيض قصير، مزين بالشيفون بقصة v neck، مع تصفيفة شعرمنسدل بتمويجه خفيفة من الأسفل، أما المكياج، ركزت على رسمة العيون السموكي، مع أحمر شفاه صارخ باللون الأحمر، وإكسسوارات ماسية مكونة من عقد على شكل ثعبان وسوار بتصميم ناعم، واعتمدت حذاء كلاسيكي كعب عالي بنفس لون الفستان.

أما زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ارتدى بدلة باللون الأزرق وأسفلها قميص باللون الأبيض وبنطلون أزرق، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود وكرافته باللون الازرق.

- أمير شاهين ومنة جاب الله:

أقيم حفل زفاف الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين على المونتيرة منة جاب الله بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، في 2 أكتوبر 2020.

ارتدت منة فستان زفاف طويلا باللون الفضي، بدون أكمام، مفتوح عند منطقة الصدر، ونسقت معه طرحة زفاف طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر الكلاسيكية.

أما زوجها الفنان أمير شاهين ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميصا باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود و ربطة عنق بنفس اللون.

- محمد الشرنوبي وراندا رياض:

احتفل الفنان محمد الشرنوبي، يوم 10 يونيو الماضي، بعقد قرانه على راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام.

وارتدت راندا فستانا قصيرا باللون الأبيض، مزود بأكمام مصنوعة من قماش الشيفون، وبكشكشات عند منطقة الصدر، واعتمدت راندا مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا.

أما زوجها الفنان محمد الشرنوبي ارتدى بدلة باللون الأسود وأسفلها قميص باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود، ونسق مع إطلالته حذاء بنفس اللون.