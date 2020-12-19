علاقات و مجتمع
ظهرت الفنانة رنا سماحة، أثناء استلام جائزة حفل دير جيست، كأفضل مطربة شابة لعام 2020، بصحبة زوجها الملحن سامر أبو طالب، في الظهور الأول لهما منذ الزواج، بفستان أبيض طويل وفضفاض، والذي تميز بأنه منقوش ومزين بورود.
وقالت فيما يتعلق بكيفية تعاملها مع زوجها الزملكاوي، أثناء أي مباراة بين الأهلي والزمالك: «زوجي مش زملكاوي عادي، بس أنا بعرف افصل بين علاقتنا والتشجيع، بنحاول نتعامل».
وأوضح زوجها «أبو طالب»: «أنا بحاول أمسك أعصابي، وهي فيها ميزة لما بتلاقيني متضايق بتشجع بإيديها اليمين، وبتطبطب عليا بالشمال».
وظهرت الفنانة رنا سماحة، بلوك مختلف وقالت: «ده لوك الفرح، ملحقناش نظهر به في الزفاف، فقلنا نيجي نكمل هنا».
كانت هذه تفاصيل خبر رنا سماحة عن تعاملها مع زوجها الزملكاوي: بشجع باليمين وبطبطب بالشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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