رقص وانبساط.. سمية الخشاب بعد حكم إلزام أحمد سعد بنفقة المتعة والعدة

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو جديد ظهرت من خلاله وهي ترقص على إحدى الأغنيات، معلقة: «أشعر بالسعادة».

وجاء منشور سمية الخشاب، عقب إلزام محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية، طليقها الفنان أحمد سعد، بنفقات المتعة والعدة لصالحها، بمبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور، ومبلغ عشرة آلاف عن كل شهر خلال 24 شهر، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه.

ورفضت الفنانة سمية الخشاب، الصلح خلال الجلسة السابقة، وطالب الطرفان هيئة المحكمة باستكمال إجراءات نظر الدعوى.

وأقامت «الخشاب» دعوى قضائية بمحكمة أسرة سيدي جابر، برقم 1939 لسنة 2019، ضد طليقها الفنان أحمد سعد، تطالب فيها بالمتعة والعدة، مقدمة كافة الأوراق التي تثبت حقوقها.