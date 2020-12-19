أحدث صور مكياج وتسريحات شعر جويل ماردينيان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - تطل خبيرة المكياج جويل مردينيان مؤخراً، في برنامج Beauty match على شاشة أم بي سي، وهي تختار أساليب مكياج وتسريحات شعر عصرية تغلب عليها الجرأة والتميز، وهذا ليس بغريب عليها، حيث دائماً ما تلفت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالاتها المتجددة التي تواكب أحدث صيحات المكياج والشعر.

وفي هذا المقال، نرصد لك أحدث صور مكياج وتسريحات شعر جويل مردينيان.



مكياج جويل مردينيان

مكياج جويل مردينيان



ما يميز أحدث أساليب المكياج التي اعتمدتها جويل مردينيان هو اختيارها لألوان أحمر الشفاه الجريئة والبارزة، في مقدمها الأحمر، بدرجاته المختلفة، المات أحياناً واللامعة أحياناً أخرى، البنفسجي، إضافة الى البرتقالي والزهري. ولإحداث التوازن في إطلالاتها، اختارت جويل مردينيان مكياج عيون ناعماً يرتكز على رسمة الأيلاينر الناعم على خط الرمش العلوي، الى جانب تحديد العين بالكحل الأسود، وفي أحيان أخرى اختارت جويل تظليل العين بألوان مشرقة وإنما بأسلوب ناعم جداً يرتكز على تمرير الظل الأحمر أو الزهري أو الأخضر على طول خطي الرمش العلوي والسفلي.

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تسريحات شعر جويل مردينيان

تسريحات شعر جويل مردينيان



اللافت في إطلالات جويل مردينيان الأخيرة، التنوع الكبير في ألوان شعرها وتسريحات الشعر التي تختارها، فتارة تظهر بالشعر الأشقر، وتارة أخرى تعتمد خصلات الشعر باللون الأخضر، وفي بعض الأحيان تعتمد الشعر البني... أما بالنسبة الى تسريحات الشعر، فهي متعددة وعصرية جداً، في مقدمها تسريحة الشعر الكيرلي المنسدل، تسريحة الضفائر الأفريقية، تسريحة الكعكة العالية، تسريحة ذيل الحصان الجانبية العالية، تسريحة الشعر المسحوب الى الخلق والمثبت بالبوندانا أو القبعة، إضافة الى تسريحات الويفي بمختلف أشكالها.

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مكياج سهل بأسلوب جويل مردينيان

أحمر شفاه باللون البنفسجي



طبقي كريم الأساس بلون قريب الى لون بشرتك ووزعيه بشكل متساو على بشرة وجهك، من ثم ضعي الكونسيلر في محيط العين. بعدها، طبقي بودرة الوجه غير المضغوطة، بواسطة فرشاة متخصصة، حول منطقة الأنف والفم. ضعي ظل العين البيج على كامل الجفن العلوي، واستخدمي الظلال البنية الداكنة على عظمة الحاجب وتحت الرموش السفلية. ولإضاءة العين، طبقي ظل عين فاتح ولامع على منتصف الجفن العلوي وتحت الحاجب، وارسمي خط أيلاينر مجنحاً فوق الرموش العلوية. ولإطلالة مشرقة طبي البلاش الوردي على عظمتي الخدين.

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